Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино

Кабинет Министров с 4 октября объявил конкурс на должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. "Детектор медиа" сообщает, что об этом свидетельствует распоряжении правительства от 29 сентября, однако ссылка на него сейчас недоступна.

Фото: detector.media

"Согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины" О государственной службе "объявить с 4 октября 2019 конкурс на занятие должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино с определением условий проведения конкурса согласно приложению", - сказано в сообщении.

Согласно распоряжению Кабмина от 2 октября, временно исполнять обязанности главы Госкино будет Юлия Шевчук.

Правительство отметило, что в должностные обязанности главы Госкино входит:

осуществление полномочий руководителя госслужбы Госкино;

реализация государственной политики в сфере кинематографии;

осуществление иных полномочий, определенных законом.

Должностной оклад составляет 24 000 гривен, а также надбавки, доплаты и премии в соответствии с постановлением Кабмина № 15 «Вопросы оплаты труда работников государственных органов» и статьи 52 Закона Украины «О государственной службе».

Напомним, 19 августа глава Госкино Филипп Ильенко заявил об отставке. Ильенко, возглавлявший Госкино с 2014 года, уволился по собственному желанию.