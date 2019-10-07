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​Барабанщик Cream Джинджер Бейкер умер в возрасте 80 лет

О кончине музыканта объявила его семья.

​Барабанщик Cream Джинджер Бейкер умер в возрасте 80 лет
Джинджер Бейкер
Фото: wikipedia.org

Барабанщик и один из основателей британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер 6 октября в возрасте 80 лет.

О кончине музыканта объявила его семья, которая ранее сообщила о его критическом состоянии, передает "Радио Свобода".

О причинах и месте смерти пока не сообщается.

Бейкера называют первым рок-музыкантом, игравшим на двух басовых барабанах вместо традиционного одного. За годы своей самостоятельной музыкальной карьеры Бейкер играл соло на ударных инструментах, внося в свой стиль элементы африканской музыки, а также участвовал в различных джазовых и рок-группах.

Вместе с гитаристом Эриком Клэптоном и мультиинструменталистом и певцом Джеком Брюсом Бейкер выступал в составе группы Cream в 1966-1968 годах. Музыканты играли Блюз-рок, хард-рок и психоделический рок. Дважды воссоединились для совместных выступлений в 1993 и 2005 годах.

Три композиции группы Cream входят в список 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone - "Sunshine of Your Love" (65-е место), "White Room" (367-е) и кавер-версия блюза Роберта Джонсона "Crossroads" (409).

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