Третья Киевская неделя критики объявила основную программу

На кинофестивале покажут семь фестивальных хитов из Канн и Венеции.

Кинофестиваль "Киевская неделя критики", который пройдет в этом году в третий раз, объявил основную программу.

Как сообщают организаторы, в рамках основной программы покажут семь фильмов, отобранных на Каннском и Венецианском кинофестивалях.

Откроется фестиваль 24 октября фильмом французского режиссера Бертрана Бонелло "Малышка зомби", участвовавшим в "Двухнедельнике режиссеров" на Каннском кинофестивале.

Также в программе:

"Маяк" Роберта Эггерса – хоррор, еще один фильм из каннского "Двухнедельника режиссеров", отмеченный жюри ФИПРЕССИ. Главные роли в фильме исполнили Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.

– хоррор, еще один фильм из каннского "Двухнедельника режиссеров", отмеченный жюри ФИПРЕССИ. Главные роли в фильме исполнили Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон. "Атлантика" Мати Диоп – обладатель гран-при Каннского кинофестиваля, мистическая драма.

– обладатель гран-при Каннского кинофестиваля, мистическая драма. "Озеро диких гусей" Дяо Инаня – неонуар режиссера, получившего "Золого медведя" Берлинского кинофестиваля за свой предыдущий фильм "Черный уголь, тонкий лед".

– неонуар режиссера, получившего "Золого медведя" Берлинского кинофестиваля за свой предыдущий фильм "Черный уголь, тонкий лед". "Призрачные тропики" Баса Девоса – драма, еще один фильм из "Двухнедельника режиссеров".

– драма, еще один фильм из "Двухнедельника режиссеров". "О бесконечности" Роя Андерссона – трагикомедия, обладатель приза за режиссуру Венецианского кинофестиваля этого года.

– трагикомедия, обладатель приза за режиссуру Венецианского кинофестиваля этого года. "Раскрашенная птица" Вацлава Маргоула – драма, снятая в ко-продукции Чехии, Украины, Польши и Словакии. Экранизация одноменного романа Ежи Косинского о Холокосте. Участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2019 года.

Украинскую программу фестиваля, куда войдет шесть картин, объявят 9 октября.

Каждый фильм на "Киевской неделе критики" представят критики-кураторы фестиваля – Анна Дацюк, Сергей Ксаверов, Станислав Битюцкий и Дарья Бадьёр.

В рамках фестиваля также запланирована дискуссионная программа, которая будет объявлена позднее.

3-й фестиваль "Киевская неделя критики" пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября 2019. На открытии фестиваля состоится церемония награждения ежегодной Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Фото: Facebook / Київський тиждень критики

Напомним, ранее организаторы "Киевской недели критики" объявили программу ретроспективы: в ее рамках покажут шесть фильмов, снятых в эпоху Нового Голливуда: от "Беспечного ездока" Денниса Хоппера до режиссерской версии "Апокалипсиса сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы.