"Нет капитуляции!": в Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"
"Нет капитуляции!": в Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"
Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
ГлавнаяКультура

Третья Киевская неделя критики объявила основную программу

На кинофестивале покажут семь фестивальных хитов из Канн и Венеции.

Кинофестиваль "Киевская неделя критики", который пройдет в этом году в третий раз, объявил основную программу. 

Как сообщают организаторы, в рамках основной программы покажут семь фильмов, отобранных на Каннском и Венецианском кинофестивалях.

Откроется фестиваль 24 октября фильмом французского режиссера Бертрана Бонелло "Малышка зомби", участвовавшим в "Двухнедельнике режиссеров" на Каннском кинофестивале.

Также в программе:

  • "Маяк" Роберта Эггерса – хоррор, еще один фильм из каннского "Двухнедельника режиссеров", отмеченный жюри ФИПРЕССИ. Главные роли в фильме исполнили Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.
  • "Атлантика" Мати Диоп – обладатель гран-при Каннского кинофестиваля, мистическая драма.
  • "Озеро диких гусей" Дяо Инаня – неонуар режиссера, получившего "Золого медведя" Берлинского кинофестиваля за свой предыдущий фильм "Черный уголь, тонкий лед".
  • "Призрачные тропики" Баса Девоса – драма, еще один фильм из "Двухнедельника режиссеров".
  • "О бесконечности" Роя Андерссона – трагикомедия, обладатель приза за режиссуру Венецианского кинофестиваля этого года.
  • "Раскрашенная птица" Вацлава Маргоула – драма, снятая в ко-продукции Чехии, Украины, Польши и Словакии. Экранизация одноменного романа Ежи Косинского о Холокосте. Участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2019 года.

Украинскую программу фестиваля, куда войдет шесть картин, объявят 9 октября.

Каждый фильм на "Киевской неделе критики" представят критики-кураторы фестиваля – Анна Дацюк, Сергей Ксаверов, Станислав Битюцкий и Дарья Бадьёр.

В рамках фестиваля также запланирована дискуссионная программа, которая будет объявлена позднее.

3-й фестиваль "Киевская неделя критики" пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября 2019. На открытии фестиваля состоится церемония награждения ежегодной Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Фото: Facebook / Київський тиждень критики

Напомним, ранее организаторы "Киевской недели критики" объявили программу ретроспективы: в ее рамках покажут шесть фильмов, снятых в эпоху Нового Голливуда: от "Беспечного ездока" Денниса Хоппера до режиссерской версии "Апокалипсиса сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также