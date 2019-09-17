На кинофестивале "Киевская неделя критики" покажут классику голливудского кино

Третий фестиваль "Киевская неделя критики" объявил тему ретроспективной программы этого года.

Как сообщают организаторы, в этом году зрителям на большом экране покажут культовую классику эпохи Нового Голливуда – фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Мартина Скорсезе и Джорджа Лукаса.

Новый Голливуд, названный последним "золотым веком" американского кино, возник в конце 1960-х на фоне кризиса студийной системы, годами двигавшей американскую киноиндустрию. Его лицами стали молодые Фрэнсис Форда Коппола, Мартин Скорсезе, Джордж Лукас, Терренс Малик, Дэннис Хоппер.

В программе ретроспективы:

"Апокалипсис сегодня" – эпическое полотно о войне во Вьетнаме, вдохновленное повестью Джозефа Конрада "Сердце тьмы". Фильм едва не стоил Фрэнсису Форду Копполе карьеры – но вошел в историю как выдающийся образец кино. Удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, он по сей день удерживает позицию в верхних строках рейтингов лучших фильмов всех времен. В рамках "Киевской недели критики" "Апокалипсис сегодня" будет показан в беспрецедентном для Украины качестве – в реставрированной копии.

"Таксист" Мартина Скорсезе, названный кинокритиком Роджером Эбертом одним их самых сильных фильмов в истории кинематографа. Главный герой ленты, ветеран войны во Вьетнаме, таксист Трэвис Бикл в исполнении Роберта Де Ниро стал вдохновением для целых поколений антигероев.

"Кэрри" Брайана де Пальмы - экранизация одноименного дебютного романа Стивена Кинга. История школьницы, обнаруживающей способности к телекинезу, стала одним из самых влиятельных хорроров в истории жанра.

"Американские граффити" - первый фильм студии Lucasfilm, исследующий американских подростков на пороге взрослой жизни. В свое время лента удостоилась пяти номинаций на премию "Оскар" и премии "Золотой глобус" в категории "лучшая комедия или мюзикл".

"Беспечный ездок" Дэнниса Хоппера, удостоенный премии за лучший дебют на Каннском кинофестивале. Его главные герои – свободолюбивые нонконформисты в исполнении самого Хоппера, Питера Фонды и Джека Николсона, – стали иконами контркультуры и воплощением протеста против истеблишмента.

"Долгое прощание" – одна из ранних работ классика американского кино Роберта Олтмена, единственного в США обладателя главных наград фестивалей большой тройки – "Золотой пальмовой ветви", "Золотого льва" и "Золотого медведя". Экранизация одноименного романа Рэймонда Чандлера.

Фото: facebook.com/kyivcriticsweek

На фестивале действует система абонементов, их стоимость по ранней цене – 300 (дневной) и 450 (полный) гривен. Продажа уже открыта на сайте фестиваля.

Как и все показы "Киевской недели критики", сеансы ретроспективы "Новый Голливуд" представляют критики-кураторы фестиваля - Анна Дацюк, Дарья Бадьёр, Сергей Ксаверов и Станислав Битюцкий – после просмотра зрителей ждет обсуждение фильма с кинокритиком. В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч.

"Киевская неделя критики" – кинофестиваль, созданный для знакомства украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, отобранными украинскими кинокритиками. В программу фестиваля входят фильмы из лайн-апов главных мировых кинофестивалей, а также ленты, которые имели значительное влияние на историю кино. Украинская и международная программы будут объявлены в начале октября.

3-й фестиваль "Киевская неделя критики" пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября 2019. На открытии фестиваля состоится церемония награждения ежегодной национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Организатор фестиваля – компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.