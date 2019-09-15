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Фильм Наримана Алиева "Домой" выйдет в ограниченный прокат в рамках "оскаровской" кампании

В широкий прокат фильм выпустят уже 7 ноября.

Фильм Наримана Алиева "Домой" выйдет в ограниченный прокат в рамках "оскаровской" кампании
Кадр з фільму "Додому"
Фото: Facebook / Додому / EVGE

Дебютный фильм украинского крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" выйдет в ограниченный прокат 19 сентября.

Как сообщают дистрибьюторы картины, Артхаус Трафик, фильм покажут в кинотеатре "Жовтень" на сеансе 9:30 утра.

В широкий прокат фильм Алиева выйдет 7 ноября, а перед этим откроет кинофестиваль в Харькове.

"Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы погибает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в фильме сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле" Ярослава Лодыгина, "Атлантида" Валентина Васяновича).

В августе Украинский Оскаровский комитет выбрал драму Наримана Алиева "Домой" в качестве национального претендента на премию "Оскар" за лучший иностранный фильм.

Мировая премьера картины состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. 

Украинская премьера ленты состоялась в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где "Домой" получил Гран-при – "Золотого дюка", который присуждается по результатам зрительского голосования. 

На данный момент лента в числе 50-ти других европейских фильмов претендует на номинацию Европейской киноакадемии.

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