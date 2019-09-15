День музыки в Харькове: вечеринка размером с город

В этом году Харьков – одна из основных точек притяжения на культурной карте страны. В сентябре-октябре там пройдет Биеннале молодого искусства , в конце сентября – фестиваль документального и игрового кино , там регулярно проходят выставки и лекции, издаются книги, которые обсуждаются в литтусовке на национальном уровне. В середине лета, 21 июня в Харькове прошел «День музыки» – событие, также занимающее важное место в культуре города.

Фото: Facebook / День Музыки в Харькове

Даже за пределами центра Харькова День музыки событие невозможно не заметить, особенно ближе к вечеру. В программе организаторов было заявлено более 50 локаций со всевозможными стилями и музыкальными направлениями: от академической игры на фортепиано и джаза, до электронной и рок-музыки в самых неожиданных и неприметных точках города.

Соорганизаторка харьковского фестиваля Алина Ханбабаева рассказала, что команда вдохновлялась форматом европейского Fête de la Musique и стала впоследствии его частью. Главная идея – наполнить весь город разнообразной музыкой и объединить людей.

Организаторы начали планировать харьковский фестиваль еще в 2013 году. Но потом началась Революция Достоинства, а затем война. «Мы долго думали, делать фестиваль или нет, поскольку было непонятно, уместно ли это с этической точки зрения. К тому же, стоял большой вопрос о безопасности, – рассказывает Алина Ханбабаева. – Сначала мы планировали провести мероприятие в помещении, но это ломало весь формат. В итоге мы решили рискнуть. После проведения первого фестиваля люди нам стали рассказывать, что фестиваль не то чтобы помогает поддерживать мирную жизнь, но однозначно позитивно влияет на их психоэмоциональное состояние».

Она уверена, что публичные мероприятия такого рода способны сгладить углы, объединить людей вне зависимости от их убеждений и сделать городское пространство более дружелюбным. Алина даже привела в пример фразу ее друзей из оккупированного Донецка, которые тоже приезжали на день музыки: «Мы приехали из мертвого города в живой». «Тогда мы поняли, что не зря решили рискнуть», – говорит она.

Фото: Facebook / INVITE HUB Алина Ханбабаева

В этом году «День музыки в Харькове» состоялся уже в шестой раз, добавив новые сцены и с привлечением всех желающих стать не только наблюдателями, а и участниками.

Урбанистический подход к локациям

Организаторам Дня музыки удалось вписать разноформатные однодневные музыкальные локации в изобилие городских пространств так, чтобы было максимально комфортно и гостям фестиваля, и жителям улиц, где проходили гуляния. Сцены поставили и в подворотнях, и в спальных районах близь входа в метро, в музеях и библиотеках, в барах и кофейнях, скверах и площадях. Такое количество событий на территории целого города способно развивать взаимодействие между его жителями и его пространствами.

Сам формат фестиваля предполагает, что любой желающий может остановиться, где ему комфортно и сыграть все, что пожелает. Точно так же и слушатель может себе позволить множество разных остановок в местах, где раньше не был.

«Все ходят в места согласно своим интересам, и многие за пределы своего социального кружка никак не выбираются. А День музыки – как раз о том, что у тебя появляется повод сходить куда-то, где ты никогда раньше не был, увидеть людей, которых ты в обычной жизни не встречаешь. Это такой социальный миксер, который все перемешивает», – объясняет Ханбабаева.

Кого-то может настораживать такая массовость фестиваля, но благодаря большому количеству локаций отыскать себе место сможет даже самый изощренный гость: достаточно пройтись по городу и просто прислушаться.

Фото: LB.ua Концерт возле станции метро "Алексеевская"

Классическую музыку на фестивале взяли под патронат духовные и культурные институции. Два зала Харьковского художественного музея с трех часов дня приняли гостей на прослушивание фортепианной академической музыки. В программе – Бах, Шопен, Чайковский, Мендельсон и т.д. – и все это в музее со скрипящим паркетом, бабушками на стульях по углам залов и разговоров только шепотом. Во дворике художественного музея также прошел концерт джаза и классики американского мюзикла.

В программе Муниципальной галереи была предусмотрена специальная лекция о том, как слушать академическую музыку, чтобы было не скучно. В Соборе Успения Девы Марии тоже были концерты.

Народный самодеятельный духовой оркестр ХАІ сыграл на ступеньках возле оперного театра Cxid Opera (ХНАТОБ) – помпезного здания невероятных масштабов в стиле советского модернизма. Далее музыканты отправились в винный бар Loza Strekoza и продолжили играть там. Сами артисты оперного театра уехали выступать на площадь Конституции и в спальный район, на метро «Победа». К слову, возле оперы была не одна локация. С тыльной стороны здания на площадке «Просто неба» была организована джем-сцена для концертов и нетворкинга артистов, арт-директоров местных клубов и всех желающих. Организаторы фестиваля отмечают, что эта локация очень важна, поскольку именно здесь можно было наладить контакты между музыкантами и организаторами музыкальных мероприятий из разных уголков Украины.

Фото: Facebook / День музыки в Харькове

Рядом с харьковским фонтаном «Зеркальная струя» была организована «Детская площадка», локация с участием художественной студии Aza Nizi Maza, которая координирует детскую программу на Биеннале молодого искусства в Харькове. Кроме того, участниками также была Honey Music Studio с мастер-классами игры на музыкальных инструментах и «Детская ПлощArtка» со своей программой.

«День музыки – это вечеринка размером с город»

Организаторы харьковского дня музыки подчеркивают, что этот фестиваль, в основном, про объединение. Все участники не получают за это ни копейки – такое правило. Фестиваль делают просто потому, что хотят. «Мы хотели сделать праздник сами себе и для людей, которые живут в этом городе. Это вечеринка размером с город», – говорит Алина Ханбабаева. Она сравнивает фестиваль с дружескими ужинами: «У кого-то дома что-то происходит, кто-то приносит гитару, кто-то печет пирог, кто-то поет песни, кто-то моет посуду. И День музыки – это нечто похожее, поскольку все происходит очень коллективно».

Идея фестиваля заключается еще и в том, чтобы люди самостоятельно, без какой-либо предварительной организации и включения в основную программу, выходили в городские пространства и выступали, где им захочется. Но накануне Дня музыки, команда организаторов составила обширную программу с расписанием и картой локаций фестиваля и помогала будущим участникам. Организаторы отмечают, что только в последние годы появились энтузиасты, которые действительно самостоятельно присоединяются к фестивалю. А некоторые музыканты выступают сначала на организованных концертах на сценах, а затем и самостоятельно.

Фото: Facebook / День музыки в Харькове Сергей Жадан и группа "Линия Маннергейма"

Индивидуальный подход к фестивальным локациям и отношения с горсоветом

По организации День музыки делится на три вида локаций. Первые – те, которые команда фестиваля полностью делает сама: ищет финансирование, отвечает за техническую составляющую, лайнап, оформление и т.д. В этом году таких мест было около двадцати. Второй вид – автономные локации, которые сами занимаются организацией своей сцены, а команда фестиваля включает их в основную программу. И третьи – локации для музыкантов, которые хотят что-то сделать, но не знают, как это воплотить или не хватает ресурса. Тогда организаторы помогают, дают нужные инструменты и кейсы, пиар-поддержку и тоже включают их в программу.

По словам Алины Ханбабаевой, с организацией и поиском мест для музыкальных локаций проблем не возникало. Со всеми городскими службами было достаточно адекватное взаимодействие. Кроме того, полиция самостоятельно выходила на связь, чтобы поинтересоваться, сколько будет людей на одной из районных сцен, чтобы обеспечить нужное количество людей во время проведения фестиваля. Ханбабаева подчеркнула, что взаимодействие с городскими структурами было исключительно в правовом поле: «Мы никогда не работаем под патронатом мэра, госадминистраций или любых политиков, поскольку их поддержка может разрушить доверие аудитории фестиваля, которым мы очень дорожим».