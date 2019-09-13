В Центре Довженко в Киеве состоялось открытие Музея кино и выставки "ВУФКУ. Lost and Found".

Экспозиция размещена на первом (в холле) и пятом этажах Центра и рассказывает о разных аспектах работы Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ) – государственной организации, которая в 1920-е годы сформировала успешную украинскую киноиндустрию.

Фото: Центр Довженко Фото: Центр Довженко Фото: Центр Довженко Фото: Центр Довженко Фото: Центр Довженко Фото: Центр Довженко

ВУФКУ объединило киностудии Одессы, Ялты и Киева, развило производство, дистрибуцию, рекламу и образование в сфере кино. Благодаря организации украинское кино вышло тогда на международный рынок.

Проект является результатом масштабного исследования команды Довженко-Центра, которое стартовало в 2012 году.

Кураторская группа: Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко и Александр Телюк.

На выставке можно увидеть архивные материалы, фотографии, плакаты, фрагменты фильмов и многое другое. В рамках параллельной программы состоятся лекции, обсуждения, кинопоказы и события для детей. Детали – на сайте Довженко-центра.

Выставка продлится до начала декабря.

"ВУФКУ. Lost and Found" – первая выставка нового Музея кино, который будет расположен в Центре Довженко.