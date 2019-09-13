Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
ГлавнаяКультура

В Центре Довженко открылся Музей кино

Первая выставка музея – про украинский киноавангард 1920-х годов.

В Центре Довженко в Киеве состоялось открытие Музея кино и выставки "ВУФКУ. Lost and Found".

Экспозиция размещена на первом (в холле) и пятом этажах Центра и рассказывает о разных аспектах работы Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ) – государственной организации, которая в 1920-е годы сформировала успешную украинскую киноиндустрию.

Фото: Центр Довженко
Фото: Центр Довженко
Фото: Центр Довженко
Фото: Центр Довженко
Фото: Центр Довженко
Фото: Центр Довженко

ВУФКУ объединило киностудии Одессы, Ялты и Киева, развило производство, дистрибуцию, рекламу и образование в сфере кино. Благодаря организации украинское кино вышло тогда на международный рынок.

Проект является результатом масштабного исследования команды Довженко-Центра, которое стартовало в 2012 году.

Кураторская группа: Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко и Александр Телюк. 

На выставке можно увидеть архивные материалы, фотографии, плакаты, фрагменты фильмов и многое другое. В рамках параллельной программы состоятся лекции, обсуждения, кинопоказы и события для детей. Детали – на сайте Довженко-центра.

Выставка продлится до начала декабря.

"ВУФКУ. Lost and Found" – первая выставка нового Музея кино, который будет расположен в Центре Довженко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также