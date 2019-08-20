В Довженко-Центре откроется музей кино 12 сентября

12 сентября, в День украинского кино в Довженко-Центре откроется музей кино. Первой экспозицией музея станет мультимедийная выставка об украинской кинореволюциии 1920-х "ВУФКУ. Lost & Found ". Об этом сообщает пресс-служба Довженко-Центра.

Экспозиция будет расположена в восстановленных помещениях Довженко-Центр площадью 1500 кв.м. на первом и пятом этажах. На выставке будет представлены экспонаты из ведущих украинских музеев и предметы из коллекции Довженко-Центра: редкие кадры фильмов, кинохроники и анимации, уникальные архивные документы и фотографии.

Поскольку многие произведения потеряны, а некоторые сохранились лишь частично, кураторы выставки предложили современным художникам переосмыслить утраченные шедевры. Проект соединил тогдашнюю и современную литературу, музыку, дизайн и визуальные искусства. К созданию экспозиции присоединились известные современные авторы и авторки: Алла Загайкевич, Георгий Потопальский, Александр Бурлака, Анатолий Белов и группа Sensorama, Мыкола Ридный, Ирина Стасюк, Алексей Никитин, Александр Ирванец, Антон Санченко, Татьяна Малярчук, Наталья Сняданко, Ирина Целик.

Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ) - государственная организация, которая в 1920-е годы сформировала успешную украинскую киноиндустрию.

ВУФКУ объединило киностудии Одессы, Ялты и Киева, развило производство, дистрибуцию, рекламу и образование в сфере кино. Благодаря организации украинское кино вышло тогда на международный рынок.

Выставка является результатом масштабного исследования команды Довженко-Центра, которое стартовало в 2012 году.

Кураторская группа: Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко, Александр Телюк.

Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Напомним, Национальный центр Александра Довженко издал Антологию украинской кинокритики 1920-х.