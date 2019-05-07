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Центр Довженко издаст Антологию украинской кинокритики 1920-х

Антологию в двух томах презентуют на Книжном Арсенале.

Центр Довженко издаст Антологию украинской кинокритики 1920-х
Національний центр Олександра Довженко
Фото: www.dovzhenkocentre.org

Национальный центр Александра Довженко готовит три издания к грядущему Книжному Арсеналу. Одна из них – Антология украинской кинокритики 1920-х годов. 

Как сообщают в Центре, Антология выйдет в двух томах: "Том 1. Кіно/Аналіза" і "Том 2. Кіно/Експеримент". 

Составители антологии – сотрудники Центра Довженко, киноведы Станислав Мензелевский и Александр Телюк.

Первый том антологии будет посвящен украинской кинотеории. "С началом украинизации 1923-го гуманитарная дискуссия постепенно набирала завершенных форм и с готовностью охватила тему кино, – говорится в аннотации к первому тому. – А после основания в конце 1925 года журнала "Кино" – первого украиноязычного специализированного кинематографического издания – комментирование и высказывание о кино перестали быть делом одиночек-энтузиастов, а дискуссия о нем начала становиться системной". 

К началу 1930-х, когда процесс развития прервали, украинская кинотеоретическая школа уже успела сформироваться и обозначить несколько векторов развития.

Во втором томе содержатся тексты из дискуссии об авангардном кино 1920-х. "Вынужденная догонять европейкую, украинская кинокритика очень быстро и всегда разборчиво синтезировала старую проблему места кино в системе искусств и теории, которые были новее и сложнее, – пишут составители в аннотации к книге. – Авангардное кино занимало в этой дискуссии особенное место".

Кроме Антологии, к старту Книжного Арсенала Центр Довженко готовит к выпуску книгу о ВУФКУ, Всеукраинском фотокиноуправлении, просуществовавшем с 1922 по 1930 и выпустившее 140 фильмов, в том числе те, что стали классикой кинематографа.

Напомним, литературный фестиваль Книжный Арсенал пройдет с 22 по 26 мая. В этом году КА получил звание лучшего литературного фестиваля в мире на конкурсе в Лондоне.

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