В киевской галерее пройдет выставка работ Олега Голосия

В киевской галерее The Naked Room состоится выставка работ художника Олега Голосия, которого кураторы называют "ключевой фигурой украинской "новой волны" 80-90-х годов".

Как сообщается в пресс-релизе, выставка станет началом событий, посвященных Голосию: в свое время большие проекты, связанные с художником, состоятся в Мистецьком Арсенале и в Национальном художественном музее Украины. Так, в начале июня в Арсенале откроется большая ретроспектива художника.

"Творчество художника булоы альтернативой советскому академизму и стала новым самодостаточным направлением в живописи, близким к мировым постмодернистским течениям, - говорится в пресс-релизе. - Олег Голосий поражал гипер-продуктивностью и скоростью исполнения. Он прожил только 27 лет, а создал боле 300 живописных полотен. Влияние участника известного сквота "Парижская коммуна" на развитие живописи в Украине сложно переоценить".

Выставка "Мальчик и комета" откроется 15 мая. В нее войдут живописные полотна Голосия, дневники, эксизы, личные фотографии из семейного архива. Организаторы выставки отмечают, что презентация больших программных полотен будет динамической: на протяжении четырех недель центральная стена галереи будет принимать по очереди работы, представляющие разные периоды и методы художника.

Фото: The Naked Room

"В постоянном публичном доступе его работы фактически отсутствуют, - рассказывают Мария Ланько и Лизавета Герман, кураторки галереи. - Картины Голосия обладают невероятной образностью, они сложные и таинственные. Но при этом много чего проясняют".

Выставка продлится до 11 июня.