Советский модернизм в четырех стенах. Выставка Ксении Гнилицкой

В киевской галерее The Naked Room проходит персональная выставка современной украинской художницы Ксении Гнилицкой “Алебастровый атлас” о советском модернизме и здании библиотеки им. Вернадского – одной из крупнейших национальных библиотек мира, в залах и собраниях которой можно найти не только книги, но и произведения украинского искусства.

Фото: Евгений Никифоров Выставка Ксении Гнилицкой в галерее Naked Room

Камерная выставка – это одновременно просто и сложно. Достаточно нескольких секунд, чтобы составить впечатление, сразу же им поделиться и обсудить. Это приятная часть городского досуга, когда для визита в галерею не приходится искать время в плотном графике. Это о легкости и о возможности получить новые впечатления на ходу, о спонтанных разговорах или о нескольких редких минутах спокойствия и созерцания.

На первый взгляд, подобный формат нетребовательный к зрителю и потому ему так легко. Но искусство – это не чашка кофе или бокал вина, ведь даже в такой ненавязчивой форме оно провоцирует задавать вопросы и вынуждает быть честным с собой.

На масштабных выставках эмоции вызывает само пространство и обилие, когда у каждого из нас складывается свой неповторимый сценарий – в каком порядке посмотрел, сколько времени решил уделить и какие смыслы нашел. Это тоже роскошь – стать отчасти сокуратором выставки и выстроить собственную драматургию восприятия, сконструировать свою историю из представленных произведений. В то же время, аттракцион из работ, лекций и событий удерживает зрителя на безопасной дистанции, когда вместо откровенного диалога с произведением получаешь ворох фактов, которые могут улетучиться из памяти еще до того, как успеешь хоть с кем-то ими поделиться.

На выставках с фокусом на одну работу или практику у зрителя нет права выбора, потому что пространство галереи – цельное и моментально обозримое. Проигнорировать работы невозможно, но всегда можно ограничиться личными визуальным впечатлениями и быстро решить, достаточно ли этой секунды, или стоит остаться еще, всё внимательно рассмотреть и перечитать тексты. Если бы эта выставка была частью группового проекта или кураторской экспозиции, когда работы зажаты между чужими, пусть и на смежную тему, было бы сложнее смотреть так внимательно и осмысленно.

Фото: Евгений Никифоров

Красивы ли работы в Naked Room? Определенно да, и незачем себе отказывать в эстетическом удовольствии. Не нужно прикладывать особых усилий, чтобы задержать взгляд на сложных и приятных цветах, пластичной фактуре, уравновешенных композициях, в которых тихий мир отражается в спокойной воде и бликует на стеклянных витражах. Даже не вчитываясь в тексты о выставке, угадываешь на картинах здание библиотеки Вернадского, и это ощущение знакомства усиливает доверие и безопасность диалога зрителя и работы.

Между темой и медиумом тоже существует своеобразная связь, ведь и живопись, и библиотеки во многом становятся анахронизмом, утрачивают свою незаменимую, идеализированную роль и потенциально могут превратиться в символ или даже штамп. Тем не менее, разнообразие художественных практик и способов накопления знаний не вытеснили ни холстов, ни книг.

Реализм в живописи и советский модернизм, с одной стороны, оказываются органичным сочетанием, но в то же время замыкаются в своем ностальгическом мире, практически никак не взаимодействуя с настоящим.

Недостающую связь между сегодняшним днем и реальностью на картинах устанавливают видеопроекты Алексея Быкова. Съемка из окна с видом на библиотеку оказывается таким же прямолинейным способом регистрации состояния конкретного здания, как и живопись, но как будто рационально оправданным с точки зрения затрат времени и усилий на создание. Второе видео состоит из рекламных роликов и клипов, снятых на фоне библиотеки, и в такой форме документирует новую роль советской архитектуры и способ ее использовать или принять в современной повседневности.

Эта комбинация видео и живописи не исчерпывает варианты того, в каких проявлениях может существовать и адаптироваться советский модернизм. Во многом на выставке мы видим личные переживания и интерес, привычные художникам медиумы. Тут нет ни критики, ни позиции, ни действия, помимо запечатления интерьера и экстерьера здания.

Фото: Евгений Никифоров

Можно было бы закончить разговор на этом уровне визуального, и это уже был бы ценный зрительский опыт. Но почему именно эти вещи стали частью экспозиции? Всего четыре стены, всего три картины. Такой минимализм требует большого уважения кураторов к работам и уверенности, что показать меньше – это показать больше.

Четвертую, официально не вошедшую в экспозицию работу Ксении, можно увидеть в офисе галереи, если любопытство заведет гостей туда, а смелость задавать вопросы, даже простые – ключ к тому, как смотреть камерные выставки и находить в них глубину.

Сколько времени ушло на создание работ? Сколько еще работ осталось за рамками выставки? Затраченное время не добавляет гарантированной ценности произведениям и часто этот вес нельзя легко определить, бросив беглый взгляд. Но именно выдержанность личного интереса всегда идет в плюс работам. Художница живет недалеко от библиотеки, видит ее почти каждый день и время от времени возвращается к этому образу.

Когда кураторам удалось заметить и просуммировать этот постоянный интерес, определить его как важный и весомый, появилась идея выставки. “У Ксении есть серии, которые она делает за раз, на одном дыхании. Она мыслит их проектами. А есть ряд живописи разных лет, которые не связаны напрямую ни сюжетами, ни формально, – рассказывает куратор выставки Мария Ланько. – Но когда мы пересматривали, что уже есть и над чем она сейчас работает, выстроились эти линии в прошлое. И одна из них – библиотека – довольно понятная, собирающая тема. Есть еще ряд других, не таких очевидных, параллелей между работами разных лет, к которым Ксения возвращается сейчас. И мы думаем, что могли бы с ней сделать еще пару выставок, которые могли бы показать эту преемственность, не конкретно проекта, а интереса и мышления”.

Фото: Евгений Никифоров Ксения Гнилицкая, работа с выставки "Алебастровый атлас"

Даже эта небольшая история может подвести зрителя к вопросу о том, а что в его жизни является вот таким же постоянным, фоновым интересом? Какие темы, образы, вопросы так же неявно присутствуют в собственной жизни? Какие внешние опорные точки формируют личность?

И вот выставка, которую можно просмотреть за минуту, стала толчком к разговору или размышлению о нас самих. Так какая тема сопровождает мою жизнь последние 5-10 лет?

Камерные выставки вынуждают быть честным по отношению к себе. Легко воодушевиться от большого проекта за счет большого пространства и интенсивности новой информации вокруг и еще легче забыть, что же там было. А здесь может стать неловко от того, что не понял или не способен понимать, что чего-то не хватает: знаний, интеллекта, эмоциональной открытости к новому.

“Алебастровый атлас” коварен в своей легкости, потому что самые простые вещи могут породить много вопросов, а отсутствие лавины событий параллельной программы ненавязчиво приучают замечать в повседневном информационном потоке затронутые темы: советский модернизм, утопию всесильной науки, практики современных украинских художников и все то, что зритель найдет на выставке для себя лично.

Выставка продлится в галерее The Naked Room до 12 апреля 2019 года.