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Епифаний поддержал идею создания национального Пантеона памяти

"Стена памяти" - это временная мера".

Епифаний поддержал идею создания национального Пантеона памяти
Митрополит ПЦУ Епифаний
Фото: пресс-служба президента

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поддержал идею создания национального Пантеона памяти с собором и музейным комплексом.

Об этом сообщается на сообщается на сайте поместной Православной церкви Украины.

"Стена памяти" - это временная мера. В Украине следует создать глобальный Национальный пантеон памяти с собором и музейным комплексом, ведь память и молитва - это неразрывные вещи. Для павших молитва важна, без нее память будет не полной ", - отметил митрополит.

По его словам, в этом контексте Украина стоит брать пример практику других стран, в частности - у Польши, которая в течение последних нескольких десятилетий провела серьезную работу по увековечению памяти о национальных героев.

Напомним, в августе 2015 года на четырех секциях бетонного забора Свято-Михайловского Золотоверхого монастыря была сделана Стена памяти погибших защитников Украины. В 2018 году возле стены также установили электронный терминал, в котором можно найти базу данных погибших за Украину военных и добровольцев, если информации о них нет на самой Стене памяти.

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