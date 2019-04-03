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Билеты на фильм "Мстители: Завершение" в киевском IMAX раскупили за 23 дня до премьеры

Билеты "разлетелись" буквально за 15 минут после старта предпродажи.

Билеты на фильм "Мстители: Завершение" в киевском IMAX раскупили за 23 дня до премьеры
Кадр из трейлера к 4-м "Мстителям"
Фото: Скриншот видео

Сеть кинотеатров «Планета кино» распродала все билеты на просмотр супергеройского фильма "Мстители: Завершение" в зале IMAX в Киеве. Об этом сообщил LB.ua сотрудник кинотеатра.

Прокат «Мстителей» в украинских кинотеатрах начнется с 25 апреля. Предпродажа билетов в кинотеатре «Планета кино» стартовала вечером 2 апреля. Как утверждают сотрудники кинотеатра, основная часть билетов была распродана буквально за 15 минут после ее начала. Желающих приобрести билеты было так много, что сайт «Планеты кино» упал на 10 минут.

Как сообщают работники кинотеатра, на данный момент билеты в зал IMAX раскуплены практически на все дни. «Продавать так топовые фильмы для нас нормально», - подчеркивается в комментарии для LB.ua.

Аналогичная ситуация в Штатах, где предпродажа билетов на последних "Мстителей" также началась вчера. Издание Deadline сообщает, что выручка от проданных билетов на "Завершение" в три раза превысила выручку от предпродаж билетов на "Войну бесконечности". Сайты по продаже билетов на премьерный показ также падали от большого числа желающих.

Напомним, украинский прокат предыдущей части “Мстители: Война бесконечности” стартовал 26 апреля прошлого года.

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