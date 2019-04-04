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Выставка Флориана Юрьева в НХМУ закроется показом фильма и лекцией

Проект закрывается 7 апреля.

Выставка Флориана Юрьева в НХМУ закроется показом фильма и лекцией
Флориан Юрьев
Фото: Игорь Тишенко

В Национальном художественном музее Украины пройдут завершающие события выставки "Флоріан Юр'єв. Modus Coloris Sintez".

Как сообщают в музее, 5 апреля в 18:00 состоится показ фильма Алексея Радинского "Цвет фасада: синий".

Премьера работы состоялась на кинофестивале Docudays UA, фильм также отобрали в конкурс международного кинофестиваля короткометражного кино в Оберхаузене.

Фильм рассказывает о Флориане Юрьеве, его проекте "Летающей тарелки" на Лыбидской и борьбе за сохранение ее наполнения от застройщика, сооружающего торговый центр сразу за Институтом информации.

После просмотра фильма состоится обсуждение при участии авторов и героев, а также представителей архитектурного сообщаетсва. Вход на показ - по входному билету в музей. Детали - по ссылке.

6 апреля в 15:00 состоится встреча с Флорианом Юрьевым, на которой он расскажет о своей программной концепции "Гармония сфер", колористическую систему и особенности композиции.

Лекция состоится в пространстве выставки. Детали - на странице события в фейсбуке.

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