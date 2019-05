Истории Евы: память о Холокосте в эпоху социальных сетей

Скриншот аккаунта "Истории Евы" в инстаграме

Авторами и продюсерами «Историй Евы» выступили израильский бизнесмен Мати Кохави и его дочь Майя, проживающие в Нью-Йорке. В интервью The New York Times бизнесмен отметил, что задачей проекта было обратить внимание молодого поколения на тему Холокоста, поскольку память о нем практически исчезла из публичного нарратива за пределами Израиля. Действительно, согласно исследованию, опубликованному The Washington Post в прошлом году, 22% американских миллениалов (людей, родившихся в 1980-х – начале 2000-х годов) никогда не слышали о Холокосте, и примерно две трети опрошенных не смогли объяснить, к какому явлению относится название Аушвиц.

По словам Кохави, они перечитали несколько десятков подростковых дневников, написанных во времена Холокоста, прежде чем остановились на истории 13-летней Евы, посчитав сюжеты из него понятными и близкими современным молодым людям. Дневник начинается в день рождения девочки, когда она получает в подарок от дедушки с бабушкой первые туфли на каблуке. Ева любит играть со своей кузиной Мартой и подругой Анной, она влюблена в мальчика Пишту и в будущем хочет стать фотокорреспонденткой и жить в Англии.

Ева описывает и другие события, ставшие частью истории Холокоста в Венгрии: оккупацию своего родного города Надьварада (современная Орадя в Румынии) нацистскими войсками, запрет евреям посещать школу или вести бизнес, разрешение для них находиться на улице только один час в день, обязанность носить нашивку в виде желтой звезды на одежде, а впоследствии – принудительное переселение семьи в гетто и высылку на поезде в Аушвиц (лагерь смерти в городе Освенцим в оккупированной Польше).

Проблематика мемориализации Холокоста

День запуска проекта связан с одной из важнейших памятных дат в современной истории государства Израиль. В 1959 году Кнессет постановил ежегодно отмечать на официальном уровне День памяти Катастрофы и героизма, наиболее известный как День Катастрофы (Yom Ha Shoa), 27 нисана по иудейскому календарю – через шесть дней после праздника Песах и в преддверии Дня Независимости, который отмечается в Израиле 14 мая. Начиная с 1960-х, в том числе и вокруг этих дат был сформирован политический нарратив, описывающий путь еврейского народа к собственной государственности и подчеркивающий важную роль еврейского сопротивления на всех этапах нацистской политики уничтожения. В этом году памятная дата выпала на 1-2 мая.

Фото: EPA/UPG "Марш живих" в Освенцимі, 2 травня 2018

Поэтому, например, проект «Истории Евы» в Израиле получил поддержку на самом высоком уровне – за несколько дней до запуска премьер-министр Беньямин Нетаньяху выложил видео-обращение в своих аккаунтах в твиттере и инстаграме с призывом поддержать инициативу и также выкладывать свои истории о людях, убитых во время Катастрофы, чтобы граждане Израиля и мир не забывали, чего стоило создание независимого государства.

Необходимо понимать, что как такового единого представления о том, как нужно репрезентовать историю и почитать память убитых, не существует. Одна из причин состоит в том, что с событиями Холокоста связаны страны, имевшие после войны совершенно разный политический опыт и соответственно культуры памяти. Например, в Германии до начала 1960-х годов тема Холокоста замалчивалась, поскольку виновные в преступлениях нацизма всё еще оставались активными членами общества. При этом восточногерманский нарратив сложился по советскому образцу, где евреи вообще были исключены из публичного пространства, и соответственно тема преступлений против них тоже. В результате с начала 1990-х немцы стоят перед задачей примирить два разных курса истории.

Наступление цифровой эпохи добавило также задачу поиска новых форм репрезентации истории Холокоста поколению молодых людей. Как отмечает историк Вячеслав Лихачев, занимавшийся в свое время проблемами Holocaust education, человеку, выросшему со смартфоном в руках, уже трудно сопереживать фотографиям с подписями за стеклом на стенде в музее. Ему сложно три часа сосредотачивать свое внимание на каком-то одном сложном сюжете, и поэтому стандартные методы работают с молодежью все хуже.

Фото: EPA/UPG Меморіал жертвам Холокосту в Берліні

Естественно, что этот процесс не обходится без дискуссии о приемлемости тех или иных форм мемориализации, как и в случае с «Историями Евы». По словам исследовательницы Анны Медведовской, авторки диссертации о значении Холокоста в общественной мысли современной Украины, в последнее десятилетие сакрализация памяти о Катастрофе происходит за счет десакрализации жертв, они перемещаются в формат повседневности. «Истории Евы» – как раз такой проект, нацеленный вызвать эмпатию у зрителей, которые каждый день делают то же самое – загружают в инстаграм видео о том, что они надели, что едят и где путешествуют. Критики инициативы считают, что подобный подход приводит к упрощению представлений о таком многоуровневом событии, как Холокост.

Сейчас это проблема, с которой сталкиваются все современные институции в сфере публичной истории Холокоста и других геноцидов. Как поддерживать в обществе определенный уровень знаний по своей теме, сделав их доступными для потребления и в каком-то смысле захватывающими, и в то же время не допустить профанации, шаблонности, а иногда и оскорбления памяти убитых?

Так, в начале 2017 года немецкий артист Шахак Шапира запустил проект Yolocaust, разместив на своем сайте коллажи из фото случайных пользователей инстаграма, сделанные на территории Мемориала убитым евреям в Берлине. Фигуры посетителей, делающих селфи, отдыхающих или занимающихся йогой, Шапира поместил на исторические фотографии мест убийств евреев. Несмотря на некоторую манипулятивность идеи, Yolocaust стал весомым высказыванием в дискуссиях, которые ведутся в европейских и израильских медиа на протяжении последнего десятилетия.

Украинский контекст

Фото: bzh.life Зйомки проекту "Історії Єви" у Львові

Проект «Истории Евы» получил определенное внимание и в Украине, несмотря на то, что тема Холокоста не является центральной в нашем историческом нарративе. С одной стороны, это наследие советского периода, где еврейская история была размыта за обобщающей категорией «советских граждан». С другой стороны, теме Холокоста приходится конкурировать с такими жертвенными нарративами в украинской истории, как история Голодомора и сталинских репрессий.

На данный момент не существует отдельного социологического исследования о осведомленности украинцев по этой теме, что само по себе показательно. Анна Медведовская считает, что проект «Истории Евы» вряд ли серьезно повлияет на уровень знаний о Холокосте в украинском обществе. С другой стороны, он безусловно важен для поиска новых методов и форм в сфере исторического образования и сохранения памяти о сложных событиях украинской истории.

«Истории Евы» были сняты во Львове украинской продакшн-студией Colorfilm. Художник-постановщик проекта Вова Черемис в комментарии изданию БЖ отметил, что не ожидал такого резонанса и связывает его как раз с новым подходом к сложной теме.