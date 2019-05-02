Billboard раздал музыкальные премии 2019 года

Фото: Обладатель 12 наград - канадский рэпер "Дрейк"

В ночь на 2 мая в американском Лас-Вегасе состоялась церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019 года.

Канадский рэпер Дрейк стал лауреатом в 12 номинациях. Учитывая его предыдущие награды, Дрейк стал наиболее титулованным артистом в истории BBMA: он победил в номинациях "Лучший исполнитель", "Лучший певец", "Лучший рэп-артист", "Лучшие продажи песен" и других.

Еще шесть наград получила американская хип-хоп-певица Карди Би. Она была представлена в 18 номинациях из 21, но получила 4 награды - за песню Girls Like You вместе с группой Maroon 5.

Лучшим рок-исполнителем по версии Billboard Music Awards стала группа Imagine Dragons, а лучшей исполнительницей признана Ариана Гранде.

Billboard Music Award — музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения премии впервые была проведена в 1990 году и проводилась ежегодно в декабре (до 2006 года), а с 2011 года - в начале мая. Одна из самых крупных и престижных музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards.