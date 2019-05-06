Финальная часть «Мстителей» стала вторым самым кассовым фильмом в истории

Супергеройская картина "Мстители: Завершение" стала вторым самым кассовым фильмом в истории и собрала около $2,19 млрд спустя всего 11 дней после выхода в мировой прокат. Об этом сообщается на сайте студии Walt Disney Co исходя из предварительных подсчетов.

Самый кассовый в истории фильм "Аватар", собрал свою рекордную сумму за 47 дней, в то время как "Мстители" собрали $2,19 млрд всего за 11 дней после выхода в мировой прокат.

Серьезные шансы последней части "Мстителей" побить рекорд "Аватара" и стать самым кассовым фильмом в истории, объясняются интересом зарубежной аудитории. Сборы картины в зарубежном прокате достигли $1,5 млрд, при этом $576 млн пришлось на Китай, где фильм установил рекорд среди зарубежного кино.

Отмечается, что фильм обошел "Мстители: Бесконечная война" (2,048 миллиарда долларов), "Звездные войны: Пробуждение силы" (2,068 миллиарда долларов) и даже "Титаник" (2,187 миллиарда долларов), что подтверждает его второе место после "Аватара" (2,788 миллиарда долларов).

"Мстителям" нужно собрать больше $936 млн, чтобы занять первое место по сборам в США и Канаде. В 2015 году именно столько в этих странах собрал седьмой эпизод саги "Звездные войны" - "Пробуждение силы".

Напомним, сеть кинотеатров "Планета кино" распродала все билеты на просмотр фильма "Мстители: Завершение" за 23 дня до премmеры. В одном из киевских IMAX билеты "разлетелись" буквально за 15 минут после старта предпродажи.

Раннее эта кинокартина собрала рекордные $1,2 млрд за первый уик-энд.