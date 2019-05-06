Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
ГлавнаяКультура

Финальная часть «Мстителей» стала вторым самым кассовым фильмом в истории

Картина собрала более $2 млрд за рекордный срок

Финальная часть «Мстителей» стала вторым самым кассовым фильмом в истории
Кадр из трейлера к 4-м "Мстителям"
Фото: Скриншот видео

Супергеройская картина "Мстители: Завершение" стала вторым самым кассовым фильмом в истории и собрала около $2,19 млрд спустя всего 11 дней после выхода в мировой прокат. Об этом сообщается на сайте студии Walt Disney Co исходя из предварительных подсчетов.

Самый кассовый в истории фильм "Аватар", собрал свою рекордную сумму за 47 дней, в то время как "Мстители" собрали $2,19 млрд всего за 11 дней после выхода в мировой прокат.

Серьезные шансы последней части "Мстителей" побить рекорд "Аватара" и стать самым кассовым фильмом в истории, объясняются интересом зарубежной аудитории. Сборы картины в зарубежном прокате достигли $1,5 млрд, при этом $576 млн пришлось на Китай, где фильм установил рекорд среди зарубежного кино.

Отмечается, что фильм обошел "Мстители: Бесконечная война" (2,048 миллиарда долларов), "Звездные войны: Пробуждение силы" (2,068 миллиарда долларов) и даже "Титаник" (2,187 миллиарда долларов), что подтверждает его второе место после "Аватара" (2,788 миллиарда долларов).

"Мстителям" нужно собрать больше $936 млн, чтобы занять первое место по сборам в США и Канаде. В 2015 году именно столько в этих странах собрал седьмой эпизод саги "Звездные войны" - "Пробуждение силы".

Напомним, сеть кинотеатров "Планета кино" распродала все билеты на просмотр фильма "Мстители: Завершение" за 23 дня до премmеры. В одном из киевских IMAX билеты "разлетелись" буквально за 15 минут после старта предпродажи.

Раннее эта кинокартина собрала рекордные $1,2 млрд за первый уик-энд.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также