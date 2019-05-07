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Сейчас у Госкино нет действующих контрактов со "Студией Квартал 95", - Ильенко

Он заявил, что в случае возможного сотрудничества должны быть устранены какие-либо конфликты интересов.

Сейчас у Госкино нет действующих контрактов со "Студией Квартал 95", - Ильенко
Пилип Іллєнко
Фото: Сергей Нужненко

У Государственного агентства Украины по вопросам кино на данный момент нет действующих контрактов на финансирование проектов со "Студией Квартал 95". Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко агентству "Интерфакс-Украина".

Также он сказал, что для возможного будущего сотрудничества Госкино со "Студией Квартал 95" должны быть устранены какие-либо конфликты интересов в связи с победой художественного руководителя студии Владимира Зеленского на выборах президента Украины. "Я думаю, что необходимо какие-то шаги предпринять согласно действующему законодательству новоизбранному президенту относительно собственного бизнеса", - отметил Ильенко.

Он сказал, что не знает, будет ли студия что-то подавать на новый конкурсный отбор.

Помимо этого, глава Госкино подчеркнул, что в обществе вопрос бизнеса президента всегда был актуальным, в том числе вопросы относительно действующего главы государства. "Вопрос выходит за рамки исключительно того, будет ли "95-й квартал" подаваться куда-то или не будет", - сказал Ильенко.

Как сообщалось, Зеленский заявлял, что у него не будет никаких бизнес-интересов на посту главы государства. "Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики", - сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах 2019 года. Сегодня, 7 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект об инаугурации Зеленского 19 мая.

Однако, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович завил, что это крайне неудачная дата, поскольку на 19 мая выпадает траурный день - День памяти жертв политических репрессий, определенный указом Президента в 2007 году.

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