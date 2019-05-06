Кинофестиваль "Молодость" объявил оставшихся участников конкурсных программ

Международный кинофестиваль "Молодость", который состоится в этом году в 48-й раз, объявил финальные списки участников конкурсных программ.
Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в основной полнометражный конкурс добавили еще два фильма: "За что нам все это?" Евы Шпрайцгофер (Австрия) и "Грета" Арманду Прасы (Бразилия).
Национальный конкурс короткометражных фильмов пополнился 14-ю участниками. Финальный список фильмов в конкурсе выглядит так:
- "Йоргос и Поля", реж. Полина Мошенская;
- FOMO, реж. Влад Красинский;
- "Цвет фасада: синий", реж. Алексей Радинский;
- "Над Стиксом", реж. монтажа Мария Стоянова;
- "Молод, но это пройдет", реж. Настя Фещук;
- "Знебарвлена", реж. Марина Степанская;
- "ПЖ", реж. Ксения Кравцова;
- "Человек с фотоаппаратом", реж. Виталий Кикоть;
- "Крокодил", реж. Катерина Горностай;
- "Психро", реж. Александр Фразе-Фразенко;
- "Пуповина", реж. Александр Бубнов;
- "Любовь", реж. Никита Лыськов;
- "Где-то рядом. История одного перерыва", реж. Наталья Давиденко;
- "Сын", реж. Марьяна Бурима;
- "Звери", реж. Роман Волосевич;
- "Петровка-реквием", реж. Катерина Возница;
- "Гравитация", реж. Денис Галушко;
- "Вечность", реж. Анна Соболевская;
- "Анна", реж. Декель Беренсон;
- "В радости и только в радости", реж. Марина Рощина;
- "Döner", реж. Денис Сполитак;
- "Mia Donna", реж. Павел Остриков;
- "Марго", реж. Анжелика Устименко;
- "Нормальная", реж. Диана Горбань.
Откроется фестиваль фильмом Билли Уайлдера "Кто-то любит погорячее".
Фестиваль пройдет с 25 мая по 2 июня.