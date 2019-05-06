Кинофестиваль "Молодость" объявил оставшихся участников конкурсных программ

Международный кинофестиваль "Молодость", который состоится в этом году в 48-й раз, объявил финальные списки участников конкурсных программ.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в основной полнометражный конкурс добавили еще два фильма: "За что нам все это?" Евы Шпрайцгофер (Австрия) и "Грета" Арманду Прасы (Бразилия).

Национальный конкурс короткометражных фильмов пополнился 14-ю участниками. Финальный список фильмов в конкурсе выглядит так:

"Йоргос и Поля", реж. Полина Мошенская;

FOMO, реж. Влад Красинский;

"Цвет фасада: синий", реж. Алексей Радинский;

"Над Стиксом", реж. монтажа Мария Стоянова;

"Молод, но это пройдет", реж. Настя Фещук;

"Знебарвлена", реж. Марина Степанская;

"ПЖ", реж. Ксения Кравцова;

"Человек с фотоаппаратом", реж. Виталий Кикоть;

"Крокодил", реж. Катерина Горностай;

"Психро", реж. Александр Фразе-Фразенко;

"Пуповина", реж. Александр Бубнов;

"Любовь", реж. Никита Лыськов;

"Где-то рядом. История одного перерыва", реж. Наталья Давиденко;

"Сын", реж. Марьяна Бурима;

"Звери", реж. Роман Волосевич;

"Петровка-реквием", реж. Катерина Возница;

"Гравитация", реж. Денис Галушко;

"Вечность", реж. Анна Соболевская;

"Анна", реж. Декель Беренсон;

"В радости и только в радости", реж. Марина Рощина;

"Döner", реж. Денис Сполитак;

"Mia Donna", реж. Павел Остриков;

"Марго", реж. Анжелика Устименко;

"Нормальная", реж. Диана Горбань.

Откроется фестиваль фильмом Билли Уайлдера "Кто-то любит погорячее".

Фестиваль пройдет с 25 мая по 2 июня.