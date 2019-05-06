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Кинофестиваль "Молодость" объявил оставшихся участников конкурсных программ

Так, в национальном конкурсе принимают участие 24 фильма.

Кинофестиваль "Молодость" объявил оставшихся участников конкурсных программ
Фото: Molodist

Международный кинофестиваль "Молодость", который состоится в этом году в 48-й раз, объявил финальные списки участников конкурсных программ.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в основной полнометражный конкурс добавили еще два фильма: "За что нам все это?" Евы Шпрайцгофер (Австрия) и "Грета" Арманду Прасы (Бразилия).

Национальный конкурс короткометражных фильмов пополнился 14-ю участниками. Финальный список фильмов в конкурсе выглядит так:

  • "Йоргос и Поля", реж. Полина Мошенская;
  • FOMO, реж. Влад Красинский;
  • "Цвет фасада: синий", реж. Алексей Радинский;
  • "Над Стиксом", реж. монтажа Мария Стоянова;
  • "Молод, но это пройдет", реж. Настя Фещук;
  • "Знебарвлена", реж. Марина Степанская;
  • "ПЖ", реж. Ксения Кравцова;
  • "Человек с фотоаппаратом", реж. Виталий Кикоть;
  • "Крокодил", реж. Катерина Горностай;
  • "Психро", реж. Александр Фразе-Фразенко;
  • "Пуповина", реж. Александр Бубнов;
  • "Любовь", реж. Никита Лыськов;
  • "Где-то рядом. История одного перерыва", реж. Наталья Давиденко;
  • "Сын", реж. Марьяна Бурима;
  • "Звери", реж. Роман Волосевич;
  • "Петровка-реквием", реж. Катерина Возница;
  • "Гравитация", реж. Денис Галушко;
  • "Вечность", реж. Анна Соболевская;
  • "Анна", реж. Декель Беренсон;
  • "В радости и только в радости", реж. Марина Рощина;
  • "Döner", реж. Денис Сполитак;
  • "Mia Donna", реж. Павел Остриков;
  • "Марго", реж. Анжелика Устименко;
  • "Нормальная", реж. Диана Горбань.

Откроется фестиваль фильмом Билли Уайлдера "Кто-то любит погорячее".

Фестиваль пройдет с 25 мая по 2 июня.

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