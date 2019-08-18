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СБУ проверяет деятельность сети кинотеатров IMAX в оккупированном Крыму

В Ялте продолжает работу кинотеатр "Сатурн-IMAX", где показывают иностранные фильмы в русском дубляже.

СБУ проверяет деятельность сети кинотеатров IMAX в оккупированном Крыму
Кинотеатр "Сатурн-IMAX" в Ялте
Фото: saturn-imax.ru

Служба безопасности Украины учла в оперативной деятельности материалы журналистского расследования о работе в аннексированном Крыму канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос "Крым.Реалии".

"После проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования", - отметила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила, что они уже знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время.

В Ялте продолжает работу кинотеатр "Сатурн-IMAX", где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже. На сегодняшний день ялтинский кинотеатра "Сатурн IMAX" предлагает к просмотру два фильма в формате IMAX, которые попали в кинотеатр до публикации журналистского расследования, а также "Мстители: финал", премьера которого завершилась в середине мая.

Ранее посольство Канады в Украинесообщило, что возможная деятельность IMAX в Ялте будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму по заявке правообладателя прекратили показ украинского мультфильма "Похищенная принцесса". Мультфильм вышел в прокат в адаптации для России. Лента здесь получила название "Руслан и Людмила: Перезагрузка".

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