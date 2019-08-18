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Преступники застрелили двоих жителей Чернигова ради "Ланоса"

Подозреваемых задержал спецназ КОРД.

В субботу, 17 августа, в Чернигове произошло двойное убийство.

Об этом говорится на сайте полиции Черниговской области.

В полицию позвонили местные жители, сообщившие о стрельбе возле пешеходного моста через Десну. На месте происшествия были найдены тела убитых мужчины и женщины.

По горячим следам полиция задержала двоих мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежавшем убитым лицам. Во время обыска у задержанных изъяли оружие.

Фото: gorod.cn.ua

Открыты два уголовных дела - по факту угона автомобиля (ч.3 ст.289 Уголовного кодекса) и по факту убийства (ч.2 ст.115 Уголовного кодекса). Задержанным может грозить пожизненное заключение.

По информации Gorod.cn.ua, убийство произошло около 14:00 на берегу Десны из-за автомобиля, который принадлежал убитым. Издание ЧЕline пишет, что это Chevrolet Lanos.

Убийцей якобы является ранее судимый за изнасилование и убийство житель соседнего села Рудки. Он застрелил пару и поехал за своим знакомым, который тоже раньше сидел за убийство и вышел на свободу несколько месяцев назад.

Бывшие заключенные планировали ограбление в селе Кобылянка.

"По предварительным данным, преступников было больше, чем двое, то есть по пути в Кобылянку к ним должны были присоединиться еще несколько мужчин. За этими двумя, после того как они вышли из мест лишения свободы, некоторое время следили следственные органы, имеется информация, что были зафиксированы ограбления, а также что эти люди напали ранее на местного таксита, прострелив тому ногу", - говорится в публикации.

У задержанных нашли при себе гранаты Ф-1, два автомата Калашникова, пистолет ПМ с глушителем, магазин с патронами и стартовый пистолет.

Фото: Чернигов оперативный

Фото: gorod.cn.ua

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