Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Информации о потерях нет.

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрелы зафиксированы вблизи Павлополя, Водяного и Лебндинского.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

Напомним, в пятницу на Донбассе произошло 12 обстрелов. Потерь не было.