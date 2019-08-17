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Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Информации о потерях нет.

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток
Фото: Владислав Мусиенко

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрелы зафиксированы вблизи Павлополя, Водяного и Лебндинского.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

Напомним, в пятницу на Донбассе произошло 12 обстрелов. Потерь не было.

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