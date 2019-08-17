Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области "криминального авторитета" на систематическом вымогательстве крупных сумм денег от представителей коммерческих структур.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя 70 тысяч американских долларов.

В ходе спецоперации правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере 10 тысяч долларов США.

Фото: пресс-центр СБУ

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце июля в ходе массовых обысков в Белой Церкви задержали 12 членов ОПГ.