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В Харькове снесли строительный забор на Холодной горе

Возле станции метро планировали построить ряд МАФов.

Фото: facebook.com / НК Харків

Группа молодых людей в Харькове 17 августа снесла забор на Холодной горе вокруг территории, где планируется строительство МАФов.

Об этом говорится в фейсбуке харьковской организации "Национального корпуса".

Местные жители утверждают, что застройка является незаконной, и они "взялись восстанавливать справедливость своими руками". Участники акции обратно выложили тротуарную плитку, которую ранее начали демонтировать.

Фото: facebook.com / НК Харків

В пресс-службе областной полиции сообщили, что в 12:30 в Холодногорский райотдел поступило заявление от местного жителя о том, что группа из 15 мололых людей демонтирует ограждение возле станции метро "Холодная гора".

На место происшествия выезжали патрульные, однако никого не задерживали.

Фото: facebook.com / НК Харків

Фото: facebook.com / НК Харків

Кроме того, в полицию обратился 18-летний парень с заявлением о проведении проверки законности строительства возле станции метро.

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