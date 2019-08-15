В Харькове создадут центр по борьбе с наркоманией и помощи зависимым

Харьков будет выступать за расширение полномочий общественных организаций и проведет профилактику в школах.

Харьков принял решение создать городской ресурсный центр для борьбы с наркоманией и помощи зависимым. Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

На встречу были приглашены представители реабилитационных центров, общественных организаций, психологи, правоохранители и студенты, которые предлагали свои идеи и обсуждали общий план, снижения уровня потребления наркотиков и их распространения в Харькове.

Разработанный план охватывает ближайшие полгода. В центре борьбы с наркоманией и помощи зависимым планируется оказание медицинских и юридических консультаций, реабилитация и работа групп поддержки семей.

В харьковских школах с 1 сентября также начнется профилактическая кампания (лекции, интерактивная агитация), нацеленная на борьбу с наркоманией. Кроме того, будет использоваться социальная реклама в транспорте и на улицах.

Харьковский горсовет также намерен выделить бюджет на целевую антинаркотическую программу. Параллельно город будет выступать за расширение полномочий общественных организаций и их участие в рейдах по местам незаконной наркоторговли.

Напомним, 6 августа мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город тонет в наркотиках и полиция не справляется с этой проблемой. В связи с этим он попросил поделиться с ним идеями, как можно победить проблему наркотиков на улицах.