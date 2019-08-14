Вещество хранилось в ста фасованных пакетиках и в трёхлитровой банке.

В Кривом Роге правоохранители изъяли у местного пенсионера около 300 грамм марихуаны и эфедриносодержащие таблетки. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Днепропетровской области.

Фото: dp.npu.gov.ua

Во время санкционированного обыска в домовладении в Центрально-Городском районе Кривого Рога у 60-летнего местного жителя обнаружили 100 фасованных пакетиков и банку с марихуаной, а также эфедриносодержащие таблетки.

Все изъятое направили на экспертное исследование.

Фото: dp.npu.gov.ua

У мужчины, который все это хранил ранее уже были проблемы с законом. Установлено, что он хранил и готовил наркотические вещества на продажу.

Фото: dp.npu.gov.ua

Злоумышленнику грозит ответственность по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Напомним, в начале августа в Запорожской области изъяли более 100 кг марихуаны на сумму более 20 млн гривен. Группа мужчин на протяжении двух лет занимались выращиванием и сбытом наркотиков.

Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 миллионов гривен.