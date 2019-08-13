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В Одессе установили 122 капкана в поддержку политузников Кремля

Активисты считают, что власть не прилагает усилий для освобождения политзаключенных.

В Одессе на Приморском бульваре активисты 13 августа установили 122 капкана, которые символизируют количество граждан, которых незаконно удерживают в тюрьмах России и оккупированного Крыма.

Фото: Думская

Фото: Думская

Цель инсталляции - привлечь внимание гражданского общества в регионах. Акция всеукраинская и будет проходить в десяти городах.

Об этом Думской рассказали организаторы акции.

Фото: Думская

Одесса - первый город, где проводится подобная акция. Следующим городом, где выставят инсталляцию 15 августа, будет Херсон.

Правозащитники считают, что украинская власть не прилагает всех возможных усилий для освобождения узников путинского режима.

Фото: Думская

"Мы бы хотели от президента конкретных действий, хотя я почти каждый день общаюсь с людьми из Офиса президента, и они нас не футболят. Двери якобы открыты, но нет конкретных действий", - рассказал глава объединения родственников узников Кремля, брат политзаключенного Евгения Панова Игорь Котелянец.

Фото: Думская

По его словам, сегодня узники Кремля нуждаются в помощи, так как у них нет там нормальной одежды, пищи, медикаментов, и все это требует финансовых ресурсов.

"Поэтому мы призываем людей, которые хотят поддержать, найти в интернете наш проект «Родственники политзаключенных Кремля» и поддержать", - добавил Игорь Котелянец.

По данным Министерства иностранных дел Украины, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В их число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у берегов Черного моря в конце ноября 2018 года, и пленные на Донбассе.

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