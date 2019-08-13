Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в аэропорту Гонконга

По данным СМИ, в аэропорту в настоящее время "царит хаос".

Полицейские применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников протестов в международном аэропорту Гонконга.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой западные СМИ.

По их информации, с помощью перцовых баллончиков полиция разгоняла протестующих, которые участвовали в столкновениях с силами правопорядка.

Полиция предприняла попытку выдворить группу участников протестов из здания воздушной гавани, однако протестующие оказали сопротивление и отказывались уходить. Они бросали в полицейских различные предметы и соорудили баррикаду из тележек для перевозки багажа.

По сообщениям ряда западных СМИ, в аэропорту в настоящее время "царит хаос". Один сотрудник полиции получил травму, он отправлен в больницу. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

Накануне сообщалось, что администрация аэропорта Гонконга вновь приняла решение отменить все рейсы из-за непрекращающейся акции протеста. На такой же шаг руководство воздушной гавани пошло и в понедельник.

Ранее официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Напомним, в июне на акции протеста вышли около одного миллиона человек. Таких массовых акций в Гонконге не было со времени его возвращения из-под власти Великобритании под юрисдикцию КНР в 1997 году. Демонстрация переросла в потасовки с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули

Законопроект об экстрадиции в КНР, распространяющийся на всех жителей Гонконга, а также на иностранцев и граждан КНР, проживающих в этом городе или туристов, вызвал широкую критику и опасения в том, что он поставит под угрозу правовую систему, на которой зиждется международный финансовый статус Гонконга. Оппозиция опасается, что под угрозой экстрадиции в Китай окажутся диссиденты.