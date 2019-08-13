​Трамп о взрыве ракетного двигателя в РФ: у нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии

"Взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами".

Президент США Дональд Трамп отреагировал на взрыв реактивной двигательной установки в России

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Российский взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!", - отметил Трамп

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. elokuuta 2019

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной установкой, "имеющей неограниченную дальность и неуязвимой для всех существующих систем ПРО". В России она называется 9М730 "Буревестник", НАТО обозначило ее как SSC-X-9 Skyfall.

Напомним, 8 августа в Минобороны РФ сообщили о взрыве на территории военного полигона в Архангельской области, в результате которого погибли два человека. Взрыв произошел в нескольких десятках километров от Северодвинска. После аварии на сайте администрации города опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем говорилось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых.

Позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны". Через два дня, 10 августа, "Росатом" признал, что взрыв произошел на установке с источником радиации, и сообщил о гибели пятерых своих сотрудников.

В начале июля в Баренцевом море затонула секретная российская подлодка, оснащенная ядерным реактором.