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​Трамп о взрыве ракетного двигателя в РФ: у нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии

"Взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами".

​Трамп о взрыве ракетного двигателя в РФ: у нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп отреагировал на взрыв реактивной двигательной установки в России

Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Российский взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!", - отметил Трамп

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной установкой, "имеющей неограниченную дальность и неуязвимой для всех существующих систем ПРО". В России она называется 9М730 "Буревестник", НАТО обозначило ее как SSC-X-9 Skyfall.

Напомним, 8 августа в Минобороны РФ сообщили о взрыве на территории военного полигона в Архангельской области, в результате которого погибли два человека. Взрыв произошел в нескольких десятках километров от Северодвинска. После аварии на сайте администрации города опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем говорилось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых.

Позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны". Через два дня, 10 августа, "Росатом" признал, что взрыв произошел на установке с источником радиации, и сообщил о гибели пятерых своих сотрудников.

В начале июля в Баренцевом море затонула секретная российская подлодка, оснащенная ядерным реактором.

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