Россия пока ни разу не смогла испытать ракету "Буревестник" без аварии, - ​CNBC

Россия как минимум пять раз проводила испытания крылатых ракет неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник", и при этом все пуски завершались авариями.

Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на данные американской разведки.

Отмечается, что Россия намеревается ускорить работу над проектом, чтобы ракеты поступили на вооружение уже в 2025 году.

Последнее испытание "Буревестника" состоялось в начале 2019 года, четыре предыдущих - в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года. Самый продолжительный полет ракеты составил две минуты - она пролетела 35,4 км, а самый короткий - четыре секунды, ракета пролетела 8,05 км.

Доклад разведки США был опубликован после аварии под Северодвинском 8 августа. После аварии на сайте администрации города опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем говорилось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых. Позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны". Через два дня, 10 августа, "Росатом" признал, что взрыв произошел на установке с источником радиации, и сообщил о гибели пятерых своих сотрудников.

Напомним, ракета "Буревестник" была официально анонсирована президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Путин тогда заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной установкой, "имеющей неограниченную дальность и неуязвимой для всех существующих систем ПРО". В России она называется 9М730 "Буревестник", НАТО обозначило ее как SSC-X-9 Skyfall.