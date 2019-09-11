Трамп продлил действие указа о санкциях "в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы"

ЧП было объявлено год назад и должно было завершиться 12 сентября.

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс, что чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам будет действовать и после 12 сентября 2019 года. Соответствующее обращение главы государства опубликовано на сайте Белого дома.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранное государство изменило результаты или подсчет голосов на любых выборах в Соединенных Штатах, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - сказано в сообщении.

Президент отметил, что в связи с распространением цифровых технологий масштаб и интенсивность угрозы иностранного вмешательства выросла.

"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", - сказано в обращении.

Чрезвычайное положение было объявлено 12 сентября 2018 года, согласно законодательству США, оно прекращается автоматически через год, если в течение 90 дней до завершения этого срока не было продлено.