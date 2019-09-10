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Экс-премьера Британии Мэй обвинили в раздаче престижных титулов и наград своим помощникам

Двое ее помощников ушли из правительства со скандалом.

Экс-премьера Британии Мэй обвинили в раздаче престижных титулов и наград своим помощникам
Тереза Мэй
Фото: EPA/UPG

Бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй обвинили в раздаче титулов пэров, рыцарей, а также орденов и прочих наград своим близким помощникам и спонсорам. Об этом пишет газета The Guardian.

Мэй обвинили в выдаче орденов Британской Империи своим бывшим помощникам - Нику Тимоти и Фионе Хилл, которые ушли из правительства после обвинения в злоупотреблениях и травле сотрудников.

В списке претендентов на награды, утвержденные Мэй, было не менее 20 советников, ее пресс-секретарь и другие работники аппарата. Трое советников Мэй получили титулы лордов, а главный спонсор Дэвид Браунлоу, который дал свыше £2 млн ее партии, стал пэром. Награды меньшего ранга получили другие спонсоры, несколько парламентариев, управитель дома правительства и шеф-повар.

Напомним, Тереза Мэй возглавляла правительство Великобритании с июля 2016 года. Она ушла в отставку этим летом после трех неудачных попыток добиться уступок со стороны Евросоюза по вопросам Брексита

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