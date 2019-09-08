В Британии министр по вопросам труда подала в отставку из-за позиции Джонсона по "Брекситу"

Эмбер Радд считает, что правительство слишком активно готовится к выходу без сделки.

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд в субботу, 7 сентября, подала в отставку из-за позиции премьер-министра Бориса Джонсона по Брекситу. Об этом она написала на своей странице в Twitter, опубликовав копию письма на имя премьер-министра Бориса Джонсона, передает DW.

По словам Радд, она больше не верит, что регулируемый выход из ЕС является основной целью британского правительства.

"Правительство вкладывает много энергии в подготовку "Брексита" без сделки, но я не заметила, чтобы оно столь же активно вело переговоры с Евросоюзом", - подчеркнула министр.

Второй причиной своего решения Эмбер Радд назвала исключение из партии депутатов-консерваторов, проголосовавших в Палате общин за изменение повестки британского парламента.

"Я не могу наблюдать за тем, как хороших, лояльных, умеренных консерваторов исключают из партии. Я не могу поддерживать этот политический вандализм", - заявила Радд.

Из солидарности с коллегами она объявила о выходе из фракции Консервативной партии в Палате общин.

Эмбер Радд некогда считалась одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы правительства Великобритании. До 2018 года она возглавляла МВД, однако была вынуждена уйти в отставку из-за своих противоречивых высказываний о мигрантах поколения "Виндраш".

Напомним, Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брексита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении реализовать "Брексит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

Тем не менее британский парламент принял законопроект, не допускающий сценарий жесткого "Брексита" без одобрения законодателей. Если до 31 октября не удастся достичь нового соглашения с ЕС, то премьер-министр Соединенного Королевства должен попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года. Кроме того, члены Палаты лордов проголосовали против досрочных выборов 15 октября, которые предложил премьер Джонсон.