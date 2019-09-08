Премьером Грузии стал глава МВД Гахария

Самой резонансной акцией МВД при Гахарии стал разгон митинга на проспекте Руставели в ночь на 21 июня.

Парламент Грузии 8 сентября объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахарии.

В поддержку нового премьера высказались 98 депутатов (всего в парламенте 150 депутатов, для утверждения правительство достаточно 76 голосов). Тот факт, что оппозиция не принимала участия в заседании, не отразился на процессе утверждения правительства, передает Грузия Онлайн.

Гахария стал пятым премьер-министром от правящей партии «Грузинская мечта» за последние семь лет. Он сменил на этом посту Мамуку Бахтадзе, руководившим правительством один год и два месяца.

Назначение Гахарии многие в Грузии восприняли неоднозначно, поскольку под его руководством МВД провело несколько резонансных спецопераций – от рейдов в тбилисских ночных клубах, за которые министр был вынужден публично извиняться, до использования спецназа полиции против населения Панкисского ущелья, протестовавшего из-за строительства ГЭС.

Самой резонансной акцией МВД при Гахарии стал разгон митинга на проспекте Руставели в ночь на 21 июня, когда более семи тысяч человек протестовали против визита и выступления в парламенте Грузии российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова. Тогда после столкновений с полицией и использования спецсредств для разгона митинга, как многие считают, запрещенных, пострадали сотни человек, в том числе более 30 журналистов. Десятки человек получили тяжелые телесные повреждения, а двое молодых людей потеряли глаз. Сам Гахария объясняет свои действия тем, что он должен был предотвратить «насильственный штурм парламента».

Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, Гахария заявил: "Оккупация - это самая большая наша проблема. Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности", - цитирует Гахарию "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что для преодоления этой проблемы необходимо использовать все инструменты, кроме войны.

Говоря о внешней политике, Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, максимально углубит отношения с США во всех сферах.

В своем выступлении он обратил внимание и на действия оппозиции.

"Сегодня у нас большая проблема, когда оппозиция с помощью лжи и моделированной реальностью осуществляет воздействие на наших граждан, на их психику, их мораль. Это та разрушительная сила, которая создает иллюзии и искусственно создает в стране напряженность по всем направлениям", - сказал Гахария.

Гахария родился в Грузии 19 марта 1975 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета, после чего продолжил учебу в Московском государственном университете имени Ломоносова по специальности политолог. В 2004 году завершил учебу в Москве, в Высшей школе бизнеса при МГУ. Был лектором данного университета.

С 2008 по 2013 год занимал должность директора развития бизнеса в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в странах Восточной Европы, СНГ и Российской Федерации.

В 2013 году вернулся в Грузию, заняв должность бизнес-омбудсмена. В 2016 году был назначен на должность министра экономики, а в 2017 году - на должность министра внутренних дел и вице-премьера Грузии.