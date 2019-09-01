Президенты Украины и Грузии договорились об обмене визитами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили взаимные визиты на высшем уровне, которые состоятся в ближайшее время. Об этом сообщает сайт главы государства.
Встреча президентов состоялась в рамках участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше.
"Во время встречи обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание стороны уделили безопасности и обороне.
Также главы государств положительно оценили политический диалог между двумя странами.
Напомним, ранее Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.