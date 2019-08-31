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У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда".

У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Офис президент Украины останется на Банковой улице в нынешнем здании.

Об этом в интервью 1+1 сказал глава ОПУ Андрей Богдан.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он.

Первый помощник президента Сергей Шефир в свою очередь признал, что переезд с Банковой был бы несвоевременным.

"Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно", - сказал он.

Напомним, в июне 2019 года тогда еще Администрация президента заявила о планах переехать в Украинский дом на Европейской площади и сменить название на Офис президента. Здание на Банковой планировалось отдать Национальному художественному музею.

Название Администрации поменяли, благодаря чему Андрея Богдана вывели из-под люстрации, но до переезда дело не дошло.

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