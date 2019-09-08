Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на атаку беспилотника

Военно-воздушные силы Израиля в субботу, 7 сентября, нанесли удары по нескольким целям радикального движения ХАМАС в ответ на атаку беспилотника с сектора Газы, которая произошла в тот же день. Об этом пишет Немецкая волна.

"Оружейный беспилотник, запущенный из Газы, сбросил взрывчатку на транспортное средство израильской армии. В ответ мы нанесли удар по целям ХАМАС, в том числе по наступательной военно-морской технике и двум военным соединениям в Газе", - говорится в сообщении пресс-службы сил обороны Израиля.

В ведомстве не сообщили, были жертвы или пострадавшие в результате их атаки. Агентство dpa отмечает, что это была первая атака ХАМАС на израильские объекты с использованием дрона.

В свою очередь, в радикальном движении заявили, что совершили атаку на Израиль в ответ на убийство двух подростков 14 и 17 лет. Они были застрелены и еще более 70 человек получили ранения в результате столкновений во время недавнего протеста на границе между Палестиной и Израилем.

Напомним, ранее Израиль нанес удары по территории Ливана после обстрелов "Хизболлы".