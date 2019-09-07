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Макрон приветствовал освобождение Сенцова

Президент Франции прокомментировал обмен пленными Украины с Россией.

Макрон приветствовал освобождение Сенцова
Эммануэль Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена заключенными между Российской Федерацией и Украиной.

"Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова. Это произошло в рамках обмена узниками между Россией и Украиной. Мы всегда поддерживали этого человека", - написал он в Twitter.

Напомним, вместе с Сенцовым сегодня, 7 сентяюря, в Украину прибыли еще 10 политзаключенных - Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Артур и Евгений Панов, а также 24 украинских моряка, захваченных Россией в Керченском проливе.

Сенцов находился в российском плену с мая 2014 года. В августе 2015 года российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному делу - за поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества".

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