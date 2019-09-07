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Мировые политики приветствуют освобождение украинцев и призывают РФ отпустить всех политзаключенных

Поздравления выразили, в частности, в Совете Европы и Европарламенте.

Мировые политики приветствуют освобождение украинцев и призывают РФ отпустить всех политзаключенных
Эдем Бекиров
Фото: Эскендер Ганиев

Освобождение 35 украинских политзаключенных поздравили послы стран Большой семерки, Совет Европы, крупнейшая в Европарламенте группа Европейской народной партии, посольство США в Украине, министр иностранных дел Латвии.

"Послы стран Большой семерки приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в обращении G7, опубликованном в Твиттере.

Спикер Совета Европы Даниэль Холтген заявил, что готовы помогать процессу примирения на базе Европейского суда по правам человека, передает Укринформ.

Группа Европейской народной партии напомнила, что Олега Сенцова ждут в Европарламенте, чтобы лично отметить премией Сахарова, которой он был удостоен заочно в октябре прошлого года.

"Очень хорошо, что украинских политических заключенных, включая Олега Сенцова и моряков, наконец освободили, Россия никогда не имела брать их в заложники, к сожалению, ценой ключевого свидетеля по делу MH17 Цемах, однако, я верю, что справедливость в конце концов будет установлена ", - написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Твиттере.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией произошел в субботу, 7 сентября, по формуле 35 на 35. Согласно данным украинского МИД по состоянию на февраль 2019 года, Россия удерживала более 70 граждан Украины.

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