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Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России

"Это доказательство, но молчаливое доказательство. Вопрос в том, что молчаливое доказательство сидит здесь, а наши люди сидят там".

Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Арсен Аваков
Фото: скриншот из видео

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал LB.ua выдачу России террориста Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о катастрофе самолета МН17.

"Что такое для нас Цемах. Аферист из бунтующих степей, участник преступления. Это доказательство, но молчаливое доказательство. Вопрос в том, что молчаливое доказательство сидит здесь, а наши люди сидят там. Таких как Цемах у нас будет достаточно еще. Доказательств достаточно. Это не простой шаг, но правильный ", - сказал Аваков.

Глава МВД также высказал мнение, что обмен пленными состоялся благодаря сумасшедшим усилиям и концентрации команды Зеленского.

Ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, что отсутствие Цемаха в списке остановило бы переговоры с РФ об обмене пленными. Также сообщалось, что свидетеля по делу гибели МН17 перед отправлением допросили.

Владимир Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. 

Боевика достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного. Он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля. Также сообщалось, что выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в сбитии MH17.

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