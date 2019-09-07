​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
ГлавнаяПолитика

В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины

Список предварительный. Уточненный должен появиться позже.

В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Фото: https://twitter.com/RusembUkraine

Украина в рамках обмена пленными отдала России 35 заключенных, минимум 30 из которых являются гражданами Украины. Это следует из предварительного списка, который появился в СМИ.

По данным источников Украинской правды, приближенных к процессу обмена, в списках россиян - 35 человек, 11 из них были помилованы, 19-м отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне ранее.

Предварительно в список Украины включены:

1. Владимир Цемах - гражданин Украины. Командир роты наемников в 2014-м в Снежном, является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга" МН-17. Сообщалось, что выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в катастрофе MH17.

2. Кирилл Вышинский - гражданин Украины, руководитель пророссийского информационного агентства «РИА Новости-Украина». 5 мая 2018 Вышинского задержали по подозрению в государственной измене. 17 мая суд арестовал его. По данным сайта «Миротворец», а затем и следствия, Вышинский был в Крыму во время аннексии и способствовал ей в медийной сфере, и даже не публично получил от Путина медаль «За возвращение Крыма».

3. Виктор Агеев 13.09.1995 - российский солдат, взятый в плен в Донбассе летом 2017 года. Получил 10 лет тюрьмы: осужденный за терроризм и незаконное использование оружия.

4. Александр Баранов, 11.08.1983 - граждан Украины, бывший украинский военный, перешедший на службу в российскую армию. 8 февраля 2018 Подольский райсуд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы.

5. Максим Одинцов, 25.04.1983 - гражданин Украины, бывший украинский военный, перешедший на службу в российскую армию. Осужден за дезертирство на 14 лет.

6. Аслан Басханов, 06.04.1966 - украинец. Более детальной информации пока что нет.

7. Елена Бобова, 26.04.1972 - гражданка Украины, участница антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Вместе с еще тремя фигурантами – Пикаловым Валерием, Денисом Хитровым и Петром Мельничуком задержаны в марте 2017 года. Их обвинили в государственной измене. По данным СБУ, они создали целую шпионскую сеть, вербовали сотрудников стратегических предприятий на юге Украины и собирали информацию о передвижении сил ВСУ.

8. Денис Хитров, 28.04.1977 - гражданин Украины, участник одесской антимайдана, обвинен в создании шпионской сети и госизмене.

9. Петр Мельничук, 12.07.1972 - гражданин Украины, участник одесской антимайдана, обвинен в создании шпионской сети и госизмене.

10. Андрей Васьковский, 25.12.1991 - гражданин Украины, экс-сотрудник СБУ. В августе 2018 года тогдашний председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что в рядах ведомства нашли "крота", впоследствии адвокаты сообщили, что этим "кротом" является капитан СБУ Андрей Васьковский. Его вроде задержали во время того, как он фотографировал документы с грифом "секретно".

11. Владимир Галичий, 18.01.1948 - гражданин Украины. Экс-депутат Севастопольского горсовета, который в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав России. Галичого задержали на админгранице Крыма и Херсонской области в сентябре 2015 года. Его обвинили в госизмене, однако сам он вину не признает.  Находился в СИЗО.

12. Сергей Гнатьев, 13.04.1988 - гражданин Украины. Осужденный, по имеющейся информации, на 8 лет за покушение на добровольца ОУН и участие в незаконных вооруженных формированиях.

13. Анна Дубенко, 18.08.1982 - гражданка Украины. Связистка украинской военной части в Бахмуте, обвиняется в передаче разведданных противнику, была арестована контрразведкой. Провела в СИЗО почти 2 года.

14. Станислав Ежов, 22.06.1978 - гражданин Украины, бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана. Задержан 20 декабря 2017. Обвинен в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

15. Аркадий Жидких, 19.11.1967 - гражданин России, воевал на стороне боевиков на Донбассе под позывным "Якут". Взят в плен украинскими военными в сентябре 2015 года.

16. Игорь Кимаковский, 28.04.1972 - гражданин России, агент ФСБ. Задержан в июне 2015 года. Поймали Кимаковского в поселке Березовое Донецкой области. В СБУ отметили, что он наладил связи с боевиками "ДНР" и передавал им информацию о дислокации и перемещении украинских войск. Сам Кимаковский утверждает, что является преподавателем, а на Донбасс приехал добровольцем, чтобы восстанавливать инфраструктуру.

17. Ольга Ковалис, 07.08.1968 - российская шпионка. Задержана на блокпосту возле Мариуполя в апреле 2015 года. Ее обвинили в сборе информации для боевиков "ДНР" и формировании сети шпионов. С того времени находилась в СИЗО.

18. Сергей Коверник, 16.02.1978 - нет информации.

19. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972 - гражданин Украины. Вместе с Федоровым задержан в июне 2018 года в Николаеве. Осуждены за сбор информации о передвижении сил ВСУ и передаче ее кураторам. Пытались принять сделку со следствием и признать вину, однако суд отклонил это. До задержания Кореновский работал местным скульптором.

20. Виктор Федоров, 18.07.1969 - гражданин Украины. Осужден за сбор информации о передвижении сил ВСУ.

21. Андрей Костенко, 18.09.1984 - гражданин Украины. Более подробной информации пока нет.

22. Алексей Лазаренко, 13.10.1985 - гражданин Украины, агент российской военной разведки, работал на одном из стратегических предприятий Украины – авиазаводе "МИГремонт" в Запорожье. Завербован пять лет назад, имел прямой доступ к украинским военным тайнам. Его задержали  летом 2019 года на границе с Россией, он ехал к куратору с новой информацией о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома.

23. Сергей Лазарев, 07.05.1957 - гражданин Украины, полковник ВВС Украины, русский агент. Имел позывной "Сократ" и шпионил в пользу России более трех лет в отрасли авиастроения. По данным следствия, был задержан в 2017 году, а в конце 2018 стало известно, что был приговорен к 4 годам лишения свободы. В интервью ТСН.Тиждень рассказывал, как ему не нравилась украинизация и он сам искал способы стать российским агентом.

24. Юрий Ломако, 04.02.1961 - гражданин Украины. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове. Капитан 1-го ранга военно-морских сил ВСУ. По данным следствия, был завербован в Крыму 2015 года. Россиянам передавал информацию о воинских частях и личном составе украинской армии. В апреле 2019 года его приговорили к 5 годам лишения свободы.

25. Евгений Мефедов, 22.05.1983 - гражданин Украины, фигурант «дела 2 мая», подозреваемый в сепаратизме.

26. Юлия Просолова, 13.07.1988 - гражданка Украины. Осуждена на 12 лет по обвинению в совершении теракта в Мариуполе, во время которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. Прасолова признала вину и в октябре 2018 года получила 12 лет заключения.

27. Александр Ракущин, 19.03.1963 - гражданин Украины, офицер запаса Вооруженных сил Украины, обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Его задержали в июне 2019 года. Следствие считает, что ФСБ завербовала Ракущина еще в 2017 году на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища. Он собирал информацию об украинском вооружении и пытался вербовать сотрудников СБУ.

28. Антонина Родионова, 06.09.1969 - гражданка Украины, экс-сотрудница Нацгвардии, шпионка. Была завербована в августе 2016 года. Она работала делопроизводителем в службе радиационной, химической, биологической защиты Службы экологической безопасности Главного управления Национальной гвардии Украины. В России передавала ряд организационных данных Нацгвардии. Признала вину и 24 января 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы.

29. Александр Саттаров, 28.12.1980 - гражданин Украины. Один из бойцов крымского «Беркута», которого судят в Киеве за участие в пророссийской «самообороне» Крыма, которая способствовала аннексии полуострова Россией.

30. Алексей Седиков, 10.10.1979 - гражданин России, лейтенант запаса ВС РФ, воевавший на стороне боевиков "ЛНР". Его захватили в плен украинские военные на Донбассе в июле 2016 года. Через год суд признал Седикова виновным в террористической деятельности и приговорил к 11 годам лишения свободы.

31. Тарас Синичак, 24.06.1977 - гражданин Украины, бывший военный медик. Обвинен в государственной измене и дезертирстве. После оккупации полуострова Синичак не выполнил приказ и не вышел на территорию материковой Украины, взамен получил российский паспорт и перешел на службу в армию РФ.  Был задержан украинскими правоохранителями в Херсонской области в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице с Крымом.

32. Александр Тарасенко, 10.07.1970 - гражданин Украины. Другой информации пока нет.

33. Андрей Третьяков, 18.10.1973 - гражданин Украины. Корректировщик огня сепаратистов. Задержан в 2017 году в Авдеевке.

34. Павел Черных, 04.08.1975 - россиянин, шпион. Муж Ольги Ковалис, был задержан вместе с ней на блокпосту и получил аналогичные обвинения. С того времени находился в СИЗО.

35. Руслан Гаджиев (?), 10.02.1973 - значится в предварительном списке, но адвокат утверждает, что его не обменяли.

Точный список обещали опубликовать позже. Также в СМИ говорилось о том, что все украинцы, попавшие в список обмена, включены туда добровольно.

Напомним, ранее посольство РФ в Украине опубликовало фотографию освобожденных россиян. На фото - 24 человека.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также