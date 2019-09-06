Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
ГлавнаяМир

Германия с 2020 года запретит пластиковые пакеты

За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы до 100 тысяч евро.

Германия с 2020 года запретит пластиковые пакеты
Фото: EPA/UPG

Министерство охраны окружающей среды Германии разработало законопроект о запрете пластиковых пакетов с 2020 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы до 100 тысяч евро. Исключение будет сделано для прочных многразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к большему расточительству.

Законопроект отправлен на согласование профильным ведомствам и может вступить в силу уже в первом полугодии 2020 года. За ним последует шестимесячный переходный период для ликвидации запасов уже имеющихся пластиковых пакетов.

Еще в 2016 году представители торговли и правительства Германии договорились сократить использование пластиковых пакетов. С тех пор многие магазины либо полностью отказались от них, либо взимают за них плату у покупателей. Это привело к снижению спроса на пластиковые пакеты: если в 2016 году на каждого покупателя приходилось 45 пластиковых пакетов, то в 2018 году - 24.

Это означает, что Германия уже выполнила установленный ЕС норматив, согласно которому к концу 2025 года на каждого человека не должно приходиться более 40 пакетов в год.

Напомним, ранее Канада объявила, что запретит использование одноразового пластика с 2021 года, чтобы спасти океаны от загрязнения.

В прошлом году Европейский парламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. В начале 2018 года ЕС принял стратегический план по переработке пластика. Предполагается, что к 2030 году весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также