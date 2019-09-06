Германия с 2020 года запретит пластиковые пакеты

За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы до 100 тысяч евро.

Министерство охраны окружающей среды Германии разработало законопроект о запрете пластиковых пакетов с 2020 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы до 100 тысяч евро. Исключение будет сделано для прочных многразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к большему расточительству.

Законопроект отправлен на согласование профильным ведомствам и может вступить в силу уже в первом полугодии 2020 года. За ним последует шестимесячный переходный период для ликвидации запасов уже имеющихся пластиковых пакетов.

Еще в 2016 году представители торговли и правительства Германии договорились сократить использование пластиковых пакетов. С тех пор многие магазины либо полностью отказались от них, либо взимают за них плату у покупателей. Это привело к снижению спроса на пластиковые пакеты: если в 2016 году на каждого покупателя приходилось 45 пластиковых пакетов, то в 2018 году - 24.

Это означает, что Германия уже выполнила установленный ЕС норматив, согласно которому к концу 2025 года на каждого человека не должно приходиться более 40 пакетов в год.

Напомним, ранее Канада объявила, что запретит использование одноразового пластика с 2021 года, чтобы спасти океаны от загрязнения.

В прошлом году Европейский парламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. В начале 2018 года ЕС принял стратегический план по переработке пластика. Предполагается, что к 2030 году весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке.