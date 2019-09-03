Меркель пригласила премьера Украины Гончарука посетить Берлин

Канцлер Германии поздравила его с избранием на пост главы украинского правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра и пригласила главу украинского правительства посетить Берлин в ближе время.

Об этом говорится в письме Меркель, опубликованном на сайте немецкого правительства.

"Уважаемый премьер-министр, поздравляю вас с избранием на пост главы правительства. Федеральное правительство будет радо остаться надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении ключевых реформ в области правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией... Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - отмечается в сообщении.

Меркель также подчеркнула, что Германия "хочет работать вместе в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам", стоящими перед нашей страной.

"Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений", - говорится в письме.

Напомним, ранее немецкое издание Deutsche Welle отметило, то новое украинское правительство на данный момент является самым молодым в Европе. Средний возраст новых украинских министров - 39 лет.

29 августа депутаты Верховной Рады поддержали назначение Гончарука на должность премьера и утвердили состав его правительства. Подробнее читайте в материале LB.ua "Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)".