Рада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы

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Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1014, которым предусмотрены изменения в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины.

За это проголосовали 282 народных депутата.

Законопроектом предлагается прописать в статье 106 Конституции Украины два новых подпункта:

президент Украины создает НАБУ, назначает на должность и увольняет с должностей директора НАБУ и ГБР;

президент Украины создает независимые регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначает их состав.

"По действующим законам Украины президент имеет право назначать на должность и увольнять, создавать определенные регуляторные органы. Но Конституция Украины предусматривает, что президент осуществляет исключительно полномочия, предусмотренные в Конституции Украины. На этом основании КСУ признал не соответствующим Конституции Украины закон о Национальной комиссии по регулированию рынков коммунальных услуг и энергетики. Чтобы мы не ставили под сомнение возможность создания таких органов и возможность формирования их президентом предлагается дополнить статью 106 этим положением", - пояснил депутатам представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Действующими законами также прописано, что президент имеет право назначать на должность, увольнять с должности директора НАБУ и директора ГБР. Процедура выписана законом, но в статье 106 полномочий президента назначать на такие должности нет", - объяснил логику законопроекта Вениславский.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, а также начала процесс изменения Конституции в части отмены адвокатской монополии.