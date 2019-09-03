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Адвокат Порошенко отверг обвинения Портнова в распространении против него недостоверной информации

Бывший замглавы Администрации Януковича подал в суд на Порошенко.

Адвокат Порошенко отверг обвинения Портнова в распространении против него недостоверной информации
Фото: prm.ua

Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы депутата Верховной Рады Петра Порошенко, опубликовал в своем блоге на "Украинской правде" отзыв на исковое заявление Андрея Портнова, в которой последний утверждает, что Порошенко, партия "Европейская солидарность" и телеканал "Прямой распространили о Портнове недостоверные негативные сведения.

Портнов требует опровергнуть утверждение такого содержания: "Материалы "дела моряков", несмотря на тайну следствия, были переданы Государственным бюро расследований господину Портнову, который потом передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе". Портнов считает, что упоминание его фамилии в контексте передачи сведений Российской Федерации вредит чести и достоинства.

Адвокат Головань в отзыве подробно анализирует правовые нормы и приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Портнова, предъявленных Порошенко:

  • отсутствует событие правонарушения;
  • Порошенко не является автором и распространителем соответствующей информации;
  • распространенная информация является достоверной, а Портнов не доказал ее недостоверность надлежащими и допустимыми доказательствами;
  • распространенная информация не является негативной, а Портнов не доказал ее негативный характер надлежащими и допустимыми доказательствами;
  • распространенная информация не нарушает личные неимущественные права Портнова.

В связи с этим адвокат Порошенко просит отказать в полном объеме в удовлетворении иска Портнова.

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