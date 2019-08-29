«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»

Торжественное открытие новоизбранной Верховной Рады Украины IX созыва началось со скандала с журналистами. Новые депутаты «Слуги народа» заметно нервничали, а парламентские старожилы не первого созыва вели себя привычно вальяжно.

Фото: Макс Левин

Возложение цветов и хаос с допуском в Раду

29 августа, за два часа до начала торжественного заседания парламента, «слуги народа» во главе с будущим спикером Дмитрием Разумковым почтили память погибших Героев войны на Михайловской площади и Небесной сотни возле Банковой.

Фото: Макс Левин

От туда они пешком направились в здание на Грушевского 5, где на площади Конституции ещё с шести утра начали собираться в длиннющую очередь журналисты.

Фото: Анна Стешенко

На подходах к Раде — усилена охрана. На прилегающих улицах — большое количество патрулей полиции, возле парламента — несколько пожарных машин.

Фото: Анна Стешенко

Журналистов ждал неприятный сюрприз. Не все, кто выстоял многочасовую очередь, смог пройти в сам парламент. Несмотря на заблаговременную аккредитацию, в списках не оказалось имён журналистов ведущих мировых и украинских СМИ. Это провоцировало скандалы с охраной и пресс-службой. В частности, недопуск сразу нескольких съёмочных групп телеканала «Прямой», который связывают с президентом Петром Порошенко, повлёк за собой обвинения со стороны журналистов в цензуре. Однако, как позже объяснили LB.ua, речь об этом не шла.

«На заседание аккредитовались более 700 журналистов. Ложа прессы вмещает максимум 78 человек, она не резиновая. Да, ещё там и часть хора для исполнения гимна. Плюс электронная система регистрации из-за такого наплыва просто дала сбой», — рассказали в пресс-службе Рады.

Фото: Макс Требухов

Те пишущие журналисты, кого все же пустили, были вынуждены наблюдать за происходящим в сессионном зале с одного телеэкрана на третьем этаже. И то без звука.

Фото: Анна Стешенко

Долгожданное открытие

Спикер ВР прошлого созыва Андрей Парубий с улыбкой открыл торжественное мероприятие. Все присутствующие в зале встали, когда на балконе хор в национальных костюмах исполнил гимн. После чего Парубий взял заключительное своё слово в качестве главы Рады. На этот раз он был немногословен, пожелав «плодотворной работы» новым депутатам.

Он же объявил о присутствии под куполом президента Владимира Зеленского, которого встречали аплодисментами.

Фото: Lb.ua

Также объявили о присутствии на открытии народных депутатов предыдущих созывов (была даже Надежда Савченко, которую обвиняли в подготовке подрыва купола, — А.С.), премьера Владимира Гройсмана. Рядом в одной ложе сидели президенты Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Впрочем, Петр Алексеевич должен был находиться в зале, как новоизбранный депутат. Позже в кулуарах он прокомментировал это прессе так, что «был и остаётся президентом и это звание у меня никто не заберёт», — говорил он.

Фото: Lb.ua

Здесь же в ложе, в первом ряду сидел явно довольный глава Офиса президента Андрей Богдан, будущий Генпрокурор Руслан Рябошапака, члены ЦИК, КСУ, ВККС, главы СБУ, Нацбанка и ГПУ. «Десант» международных гостей был скромным.

Фото: EPA/UPG

По регламенту, слово с трибуны для присяги предоставили самому старшему депутату. В этом созыве им оказался Юлий Иоффе — политик с большим стажем работы – от СДПУ (о) и заканчивая Партией регионов. Сейчас депутат от «Оппозиционной платформы «За жизнь» зачитал присягу народного депутата на верность украинского народа. Зал встал и хор вновь запел. На этот раз – «Боже, Украину храни!».

Фото: Lb.ua

По завершению был объявлен перерыв до 13-00, когда Рада планировала приступить к рассмотрению вопросов по сути. Включая назначение нового руководства парламента, Кабмина, ГПУ и СБУ. Плюс принятия в первом чтении законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.

Курьезы в кулуарах

Пожалуй, самое интересное началось именно после закрытия торжественного заседания. Наконец-то в кулуары пустили прессу. Тут, на втором этаже Рады LB.ua стал свидетелем того, как Петр Алексеевич долго беседовал с главой ПЦУ митрополитом Епифанием.

Фото: Анна Стешенко

«Непотопляемый» нардеп Алексей Гончаренко (он был как в составе Партии регионов, так и БПП) рассказывал о «кумовстве» новой власти, когда на ключевые должности Зеленский назначает своих близких друзей и родственников».

Самый молодой депутат Рады и член «Слуги народа» Святослав Юраш (1996 года рождения) в вышиванке (ее же ему разорвал во время выборов экс-нардеп Степан Барна) убеждал, что «возраст – точно не помеха для работы в Раде».

Фото: Анна Стешенко

Повышенный интерес у прессы вызвал появившийся в кулуарах мэр Киева Виталий Кличко, отрицавший наличие «личного конфликта» с Андреем Богданом. Несмотря на прямые сигналы главы Офиса президента о необходимости его отставки. Похоже, Кличко не смутили даже издевательские по своей сути картинки с его изображением, которые активно постил Богдан на своей странице в фейсбуке.

Фото: Анна Стешенко

Будущий вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал о «самых позитивных эмоциях после торжественного заседания». Он же выразил уверенность в продуктивной работе Рады и решении сегодня ключевых кадровых вопросов.

Фото: Анна Стешенко

Экс-вице-премьер по вопросам европейской интеграции и будущая глава такого же комитета в Раде Иванна Климпуш-Цинцадзе делилась впечатлениями от «слуг народа». С ее слов, в зале «уже начали знакомиться».

Будущий глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия честно признался, что окончательно по всем кадрам парламентское большинство так и не определились. «Очень сложным вопросом» до последнего было будущее в новом Кабмине главы МВД Арсена Авакова.

Фото: Анна Стешенко

Спортсмен Жан Беленюк в строгом костюме и галстуке жаловался, что «нет отбоя от прессы». «Из-за этого я не могу получить удостоверение депутата», — улыбался он.

Фото: Анна Стешенко

Известный актёр – в прошлом Юзик, а теперь «депутат-слуга» – Юрий Корявченков был явно утомлён всей этой суетой. На вопрос о планах он откровенно признался: «Я получил удостоверение. Что я могу сказать? Раньше я работал в «Квартале», а сейчас – в Верховной Раде».

Фото: Анна Стешенко

В это время за его широкой спиной в длинные и стройные шеренги выстроились депутаты за синими полиэтиленовыми пакетами с логотипом Рады.

Депутат от «Слуги народа» Артём Кунаев, заметно нервничая, дрожащими руками открыл пакет, показав нам содержимое. Оказалось, что депутатам раздают Конституцию, Регламент, а также бордовую коробочку с гербом, где внутри на «бархатке«: два значка депутата, удостоверение и карта для голосования.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Требухов

Фото: Анна Стешенко

Бывший ресторатор, шоумен, а теперь депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко отвечал на вопросы одной из теледив о «планах поменять меню в столовой Рады». И о причинах сломанной руки: «ее мне поломал на выборах оппонент».

Фото: Анна Стешенко

Да, и к слову, о гастрономических интересах новых депутатов. В перерыве перед основным заседанием, которое обещает продлиться до глубокой ночи, новоиспечённые нардепы в прямом смысле оккупировали парламентский буфет. «Новичков» явно удивляло меню, а особенно наличие бутербродов с красной икрой и семгой, которые они массово скупали.

Фото: Анна Стешенко

«Стабильным» и без изменений в новой Раде осталось то, что все курящие так и продолжают (важно: вопреки закону), «дымить» в мужском туалете на третьем этаже.