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Рада решила работать до исчерпания повестки дня

Первое пленарное заседание может продлиться до ночи.

Верховная Рада решила, что будет работать в четверг до исчерпания всей повестки дня.

За это предложение председательствующего на заседании нардепа Дмитрия Разумкова проголосовали 359 депутатов.

"Нам нужно принять решение о продлении пленарного заседания после 18 часов. Вношу предложение продлить первое заседание Верховной Рады Украины до завершения рассмотрения вопросов, определенных статьей 16 регламента, повестки дня, кадровых вопросов и других законодательных инициатив", - заявил перед голосованием Разумков.

Депутаты должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора.

Всего в повестке дня - 27 вопросов.

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