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Луценко написал заявление об отставке

Генеральная прокуратура может получить нового руководителя уже ночью.

Луценко написал заявление об отставке
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Прошу уволить меня с должности генерального прокурора на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - процитировал он текст заявления. Оно не имеет особого значения, так как его и так собирались уволить, этот вопрос внесен в повестку дня парламента, который должен дать согласие президенту на назначение нового генпрокурора.

По словам генерального прокурора, профильный комитет предварительно будет собран около 10 часов ночи.

"Я отчитаюсь комитету, потом, надеюсь, мне дадут слово для выступления с трибуны", - рассказал он.

Напомним, после победы на выборах президент Владимир Зеленский заявил, что намерен избавиться от Юрия Луценко на должности генерального прокурора. "Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко", - сказал он.

Генпрокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины по согласию Верховной Рады.

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