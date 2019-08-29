Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
ГлавнаяПолитика

Кличко заявил, что у него нет конфликта с Богданом

Мэр Киева заявил, что не держится за должность, но отстаивает интересы киевлян.

Кличко заявил, что у него нет конфликта с Богданом
Фото: Анна Стешенко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал инициативу главы Офиса президента Андрея Богдана об разделении должностей мэра Киева и главы КГГА централизацией. Об этом мэр рассказал в кулуарах ВРУ, передаёт корреспондент LB.ua.

«У меня нет персонального конфликта. Я отстаиваю интересы киевлян... Считаю, что дуализм нам не нужен... Я не отстаиваю должности. Но считаю, то, что происходит - это не децентрализация, а централизация», - заявил он.

На уточняющий вопрос о том: будет ли общаться с Главой Офиса президента Андреем Богданом, который, инициировал его отставку, Кличко сообщил, что «уже уезжает из парламента».

Также мэр Киева напомнил, что обратился в КСУ относительно разъяснения о правомерности занятия должности мэра и главы КГГА.

Напомним, вчера, 28 августа Депутаты Верховнй Рады VIII созыва от разных фракций обратились Конституционный Суд с просьбой растолковать статьи Конституции в части распределения и осуществления государственной власти и местного самоуправления и в столице.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также