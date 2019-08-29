Депутаты прошли пешком в Верховную Раду и остановились в местах массовых расстрелов на улице Институтской.

Фото: Макс Левин

Сегодня, 29 августа в 8:00 утра нардепы от партии «Слуга народа» собрались до начала первого торжественного заседания ВР на Михайловской площади, чтобы возложить цветы к Стене памяти павших за Украину и почтить их память. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Кроме того, депутаты прошли пешком в Верховную Раду и остановились в местах массовых расстрелов Героев Небесной Сотни на улице Институтской. По словам корреспондента LB.ua на Михайловскую площадь приехали депутаты в полном составе партии.

Напомним, сегодня проходит первое торжественное заседание Верховной Рады, на которой будут рассмотрены вопросы назначения руководства Рады, Кабмина и снятия неприкосновенности.